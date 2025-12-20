Una marejada provocará que este sábado las condiciones marítimas se deterioren gradualmente a lo largo de la costa norte y en Culebra, alertó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Según los boletines emitidos por la agencia federal, al mediodía se activa una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones. Estará vigente hasta las 6:00 p.m. del domingo, debido a que se auguran olas de hasta siete pies.

Mientras, se emitió un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas desde esta tarde hasta la noche del domingo.

[Dec 20th]



Estas corrientes son capaces de arrastrar hasta el mejor de los nadadores hacia mar afuera, lo que aumenta el riesgo de ahogamiento.

Pese a estas condiciones marítimas, Meteorología destacó que el “tiempo (estará) mayormente despejado con aguaceros localizados en la tarde, principalmente sobre el interior y oeste de Puerto Rico”.

Se precisó que “los chubascos serán pasajeros”.

Estas condiciones de lluvias leves prevalecerán hasta mediados de la próxima semana, cuando “se pronostican probabilidades de lluvia de moderadas a altas”.