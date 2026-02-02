El comisionado del Negociado de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez, informó que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), advirtió un riesgo de inundaciones y condiciones marítimas costeras muy peligrosas para el área central, noroeste, oeste y sur Puerto Rico, debido a la llegada de un frente frío, desde hoy lunes hasta mediados de esta semana.

“El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan advirtió sobre las peligrosas condiciones marítimas, con olas de hasta 15 pies, para esta semana. Reiteramos el llamado a los ciudadanos a no visitar las playas, evitemos tragedias. La prevención y la prudencia son claves para evitar situaciones que pongan en riesgo vida”, destacó Jiménez.

El Comisionado agregó que “las marejadas y las inundaciones representan un riesgo real. Hacemos un llamado al pueblo a tomar las medidas preventivas y seguir las recomendaciones de las agencias oficiales”.

Jiménez y el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), General Arturo Garffer, recordaron que todos los Negociados están pendientes a cualquier situación de emergencia que pueda ocurrir por este evento. Asimismo, el personal de la NMEAD está en comunicación con las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias, agencias estatales y federales.

El SNM informó además que hasta la noche del miércoles estará vigente una advertencia de fuertes resacas, riesgo alto de corrientes marinas, y advertencias para embarcaciones pequeñas. Además, hay una vigilancia de inundaciones costeras.

“Un evento significativo de marejadas del norte continuará afectando la costa norte y oeste de Puerto Rico. Se esperan olas rompientes de alrededor de 15 pies, resultando en condiciones marítimas y costeras sumamente peligrosas. Estas condiciones peligrosas persistirán al menos hasta el jueves. Se exhorta a los operadores de embarcaciones pequeñas, bañistas y al público en general a ejercer extrema precaución y evitar actividades en el mar”, detalló el meteorólogo Ernesto Morales, coordinador de Avisos del SNM.

El NMEAD exhorta al público las seguir las siguientes recomendaciones:

Evitar visitas a playas durante el periodo de marejadas.

No intentar nadar en aguas con corrientes fuertes.

Seguir las instrucciones de los salvavidas, personal de emergencia y autoridades locales.

Los residentes en zonas costeras deben estar atentos a posibles inundaciones costeras y erosión de playas.

Las embarcaciones pequeñas deben permanecer en puerto seguro.

En caso de emergencia, recuerde llamar al 9-1-1 para reportar cualquier emergencia.