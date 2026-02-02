El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios debido a los fuertes aguaceros asociados a un sistema frontal que llegó durante la madrugada de hoy.

La advertencia de inundaciones incluye a Arroyo, Guayama, Maunabo, Patillas y Yabucoa hasta las 5:00 p.m. y las áreas a lo largo del río Manatí en Barceloneta y Manatí hasta las 6:00 p.m.

Según el reporte, las lluvias intensas podrían provocar inundaciones menores en áreas bajas y con drenaje deficiente, así como crecidas en arroyos y riachuelos normalmente secos, y flujo peligroso en cruces de agua.

En Patillas se han registrado hasta 4.5 pulgadas de lluvia, mientras que en otras lugares dentro de la advertencia se han acumulado entre 1 y 4 pulgadas.

Además, a las 2:02 p.m. se reportó que el río Manatí se salió de su cauce, provocando inundaciones en las carreteras PR-684 y PR-140.

¡Atención residentes de La Boca! 🚨 Debido a la fuerte marejada que afecta el norte de Puerto Rico, el Río Grande de... Posted by Municipio de Barceloneta on Monday, February 2, 2026

“Mantente alerta a tu entorno y no conduzcas por calles inundadas”, exhortó la agencia.

Se espera que este tiempo de aguaceros moderados a intensos afecten a la isla hasta mediados de la semana.

De igual manera, las condiciones marítimas se mantienen muy peligrosas, con fuerte marejada del norte, vientos intensos y advertencias activas de resacas, corrientes marinas y para embarcaciones pequeñas. Además, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de inundaciones costeras hasta el miércoles.

Advertencia y aviso de inundaciones: ¿qué significa cada uno?

Una advertencia se emite cuando las inundaciones pueden ocurrir, mientras que un aviso se emite cuando las inundaciones ya son inminentes o están ocurriendo, según el Servicio Nacional de Meteorología.