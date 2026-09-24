El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para más de una decena de municipios de las zonas noroeste y central de Puerto Rico, ante las fuertes lluvias que se registran en esas áreas.

Según la advertencia, Arecibo, Ciales, Florida, Jayuya y Utuado permanecerán bajo la advertencia hasta las 4:00 de la tarde.

⚠️ AGUADILLA, CAMUY, ISABELA, MOCA, QUEBRADILLAS, SAN SEBASTIAN ⚠️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones Until | Hasta: 4:30 PM AST Sep 24, 2026 #PRwx #USVIwx https://t.co/sWkbMRJLs9 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 24, 2026

Mientras, Aguadilla, Camuy, Isabela, Moca, Quebradillas y San Sebastián estarán bajo la advertencia hasta las 4:30 de la tarde.

📅 Thu, Sep 24, 2026 🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones ⏰ Thu Sep 24, 4:00 PM AST | jue, 24 sept, 4:00 p. m. AST Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas. #PRwx https://t.co/qbvhYxnO1m — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 24, 2026

El SNM indicó que cerca de 1.5 pulgadas de lluvia han caído en las zonas bajo advertencia y que todavía se esperan cantidades adicionales de entre 1 y 2 pulgadas sobre el área.

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“Esta lluvia adicional provocará inundaciones menores”, advirtió la agencia. Se recomienda a los conductores ejercer precaución en la carretera.

Más temprano, el SNM había indicado que la combinación de humedad asociada a una onda tropical y una perturbación en la superficie afectaría varias zonas de Puerto Rico con lluvias y tormentas eléctricas.