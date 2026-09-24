El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para más de una decena de municipios de las zonas noroeste y central de Puerto Rico, ante las fuertes lluvias que se registran en esas áreas.

Según la advertencia, Arecibo, Ciales, Florida, Jayuya y Utuado permanecerán bajo la advertencia hasta las 4:00 de la tarde.

Mientras, Aguadilla, Camuy, Isabela, Moca, Quebradillas y San Sebastián estarán bajo la advertencia hasta las 4:30 de la tarde.

El SNM indicó que cerca de 1.5 pulgadas de lluvia han caído en las zonas bajo advertencia y que todavía se esperan cantidades adicionales de entre 1 y 2 pulgadas sobre el área.

Esta lluvia adicional provocará inundaciones menores”, advirtió la agencia. Se recomienda a los conductores ejercer precaución en la carretera.

Más temprano, el SNM había indicado que la combinación de humedad asociada a una onda tropical y una perturbación en la superficie afectaría varias zonas de Puerto Rico con lluvias y tormentas eléctricas.