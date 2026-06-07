El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de calor para este domingo debido a que se esperan temperaturas que podrían alcanzar niveles peligrosos en gran parte de Puerto Rico.

Según el informe más reciente de la agencia, los índices de calor oscilarán entre los 100 y 111 grados Fahrenheit entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, por lo que se exhortó a la ciudadanía a tomar medidas para evitar enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

“Manténgase hidratado. Utilice ropa ligera. Limite las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor. Vigile a las personas más vulnerables. No deje mascotas desatendidas al aire libre ni dentro de vehículos”, recomendó el SNM.

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La advertencia está vigente para los municipios de: San Juan, Ponce, Mayagüez, Culebra, Vieques, Naguabo, Hormigueros, Toa Baja, Patillas, Canóvanas, Arecibo, Cataño, Yabucoa, Guayama, Guánica, Loíza, Lajas, Quebradillas, Cabo Rojo, Barceloneta, Rincón, Dorado, Fajardo, Humacao, Toa Alta, Hatillo, Aguada, Ceiba, Maunabo, Salinas, Guayanilla, Luquillo, Guaynabo, Isabela, Florida, Santa Isabel, Vega Alta, Moca, Añasco, Yauco, Arroyo, Peñuelas, Vega Baja, Bayamón, Aguadilla, Río Grande, San Germán, Juana Díaz, Carolina, Camuy, Manatí y Trujillo Alto.

June 7, 2026

Heat indices of 100-111°F expected. Stay hydrated☀️💧🐾

Advertencia de Calor Hoy 🌡️- Índices de calor entre 100-111°F. Manténgase hidratado ☀️💧🐾#prwx #usviwx pic.twitter.com/Vv0QCPhXSc — NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 7, 2026

El SNM advirtió que este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles a las altas temperaturas, especialmente a quienes no cuentan con acceso adecuado a sistemas de enfriamiento o no mantienen una hidratación suficiente. Entre los grupos de mayor riesgo figuran los adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades físicas o laborales al aire libre.

Para reducir el riesgo de agotamiento por calor o golpe de calor, las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar ropa ligera y de colores claros, y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible.

Asimismo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés) recomienda a las personas que trabajan al aire libre tomar descansos frecuentes en áreas con sombra o con aire acondicionado, especialmente durante las horas de más calor, para disminuir el riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con las altas temperaturas.