¿Salió el sol? Pues no guarde la sombrilla todavía, que esto no ha acabado.

El mes de febrero comenzó sumamente húmedo con el paso de un sistema frontal que nos afectó con lluvias constantes desde la noche del domingo hasta -según se espera- hoy, jueves.

En términos generales, el país vio acumulaciones de agua de entre una y tres pulgadas con algunas zonas sobrepasando las seis pulgadas, según informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan. En el interior de la isla también se acumuló, a lo largo de la semana, sobre cuatro pulgadas de precipitación.

Sepa entonces que mañana, viernes, sería el día más seco de la semana, pues el SNM informó que el sábado llegará otro sistema frontal, y una vaguada, lo que significa más agua.

“Las condiciones desde el fin de semana hasta comienzos de la próxima semana estarán influenciadas por la llegada de otra baja presión polar y su frente asociado, lo que probablemente aumentará las probabilidades de lluvia y elevará el riesgo de inundaciones”, indicó el organismo meteorológico.

“La orientación actual sugiere que el frente pasará el sábado, mientras que una vaguada permanecerá durante el fin de semana, incrementando los valores de humedad a niveles por encima de lo normal”, añade el SNM.

Por el momento, el riesgo de inundaciones para el sábado se mantiene entre limitado y elevado, mientras que para el domingo sería limitado.

Tal y como vimos el martes y el miércoles de esta semana, se espera que los vientos en niveles bajos permanezcan muy débiles, “lo que podría provocar aguaceros de movimiento lento y acumulaciones localizadas de agua”.

También se espera que las temperaturas máximas estén por debajo de lo normal.

Adicional a la lluvia, se espera que las condiciones marítimas permanezcan peligrosas durante el fin de semana. El riesgo de corrientes marinas permanecerá alto para la costa norte, noroeste y nordeste del país, incluso hasta la semana próxima.

“Se espera otro oleaje del norte desde este fin de semana hasta comienzos de la próxima semana, lo que podría prolongar o reactivar condiciones costeras y marinas peligrosas”, indicó también el SNM.

En el Balneario del Escambrón se colocó una bandera roja, que representa condiciones de peligro y no se permiten bañistas. ( Ramon "Tonito" Zayas )

La marejada de esta semana provocó olas que alcanzaron entre los 15 y 20 pies en el norte de Puerto Rico, debido a un “oleaje de largo período”. Estas olas viajan a mayor velocidad, transportan más energía y son más potentes y organizadas que las olas locales de período corto.

Las condiciones marítimas -particularmente el alto oleaje registrado- provocaron que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) cerrara los siguientes balnearios:

Balneario La Monserrate, en el municipio de Luquillo

Balneario Javier Calderon Nieves (Cerro Gordo), en Vega Alta

Balneario Manuel “Nolo” Morales, en Dorado

“La seguridad de los bañistas, al igual que la protección de los recursos naturales son lo que nos guían en todo momento. Como saben, desde el pasado lunes la zona norte de la Isla ha experimentado un fuerte oleaje, en algunos casos alcanzando hasta los 20 pies. Esto, en unión al fuerte viento que se ha experimentado, ha hecho imposible las condiciones para el disfrute de nuestras playas. Por tal razón, los balnearios (antes mencionados) fueron cerrados al público”, informó el secretario de la agencia, Waldemar Quiles.

El municipio de Carolina, por su parte, también informó del cierre del Balneario de Isla Verde.

Por lo pronto, nuevamente se activarían alertas sobre estas condiciones por lo que se le pedirá a la ciudadanía que se mantenga fuera del agua.