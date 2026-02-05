Los agricultores Ramón Luis Maldonado Rosado y Yamil Toro, quienes administran una finca de plátanos en Hormigueros, se levantaron ayer con la mala noticia de que las condiciones generadas por una vaguada que afecta a Puerto Rico derribaron unas 700 matas de plátanos que tenían fruto.

El fenómeno impactó unas cinco cuerdas y les dejó pérdidas ascendentes a $30,000, según estimaron.

Maldonado Rosado cree que lo que pasó por la zona durante la noche del martes fue similar a una tormenta.

“Se tiene que haber formado un tornado inesperado o algo, porque era algo muy sorprendente”, manifestó en entrevista con Primera Hora.

Pero, lo que dejó al descubierto esta vaguada, la cual está relacionada a un sistema frontal, es la vulnerabilidad que viven los agricultores pequeños en la Isla.

Maldonado Rosado y Toro comenzaron a plantar su finca, localizada en el sector El Hoyo, del barrio Lavadero de Hormigueros, hace unos tres años. Compraron un tractor y un digger “viejitos” para lograr emprender.

“Todo se ha hecho bien cuesta arriba. Sino son las plagas, son las inclemencias del tiempo. Aun así, seguimos motivados y tratando de seguir hacia adelante”, afirmó Maldonado Rosado.

Esta es la segunda vez que por unas lluvias pierden parte de la cosecha que tienen en las 17 cuerdas de terreno que siembran.

“Es doloroso, porque es bien costosa la agricultura ahora mismo”, afirmó.

Más allá de los gastos, los agricultores habían cogido prestado para pagar cuando estuviese lista su cosecha. A los plátanos que se perdieron sólo les faltaba “engordar” para poder venderlos y sacar el dinero que necesitaban para saldar cuentas.

“Tuvimos que cortarlos flacos. Si la mata se escocota, lo que hacemos es que los tapamos y se engordan. Pero, si se parten, hay que cortarlo porque se pudre y no engordan”, explicó.

Los agricultores intentarán vender algo de lo afectado. Pero, Maldonado Rosado aceptó que “el mercado está un poco saturado y la calidad no es buena. Pues, se puede complicar. Lo último que se pierde es la fe”.

Así quedaron las matas de plátanos afectadas por las lluvias. ( Suministrada )

“Lo estamos haciendo todo a pulmón”

Ayer a media mañana, enterados de lo ocurrido, llamaron a un agrónomo del Departamento de Agricultura para reportar el suceso. Sin embargo, nadie fue a visitarles.

El entrevistado tampoco cree que haya alguna ayuda económica, aun cuando sean agricultores bonafides. Explicó que el seguro con el que cuentan es para huracanes y sólo les cubre pérdidas relacionadas a eventos suscitados durante la temporada.

“Estamos, como digo yo, a capella”, soltó. “Catalogan esto como algo sencillo y no se puede reclamar nada”.

“Nosotros, básicamente, lo estamos haciendo todo a pulmón… No somos agricultores sólidos, somos pequeños y recibimos muchos golpes. Es frustrante para agricultores pequeños, que no tenemos dinero, pasar por estos cantazos y duele, duele. No se recupera uno de un cantazo así”, añadió.

Maldonado Rosado comentó que otros agricultores de su zona también sufrieron algunas pérdidas. Pero, de manera oficial, Agricultura sólo tenía reportado un incidente registrado un Maunabo durante el martes. Se catalogó el incidente como menor.

Esta es la segunda vez que por unas lluvias pierden parte de la cosecha que tienen en las 17 cuerdas de terreno que siembran. ( Suministrada )

Piden canalizar reclamaciones

En torno a una posible ayuda a los afectados, el director de la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico, dependencia adscrita a Agricultura, Javier Lugo Rullán, señaló cómo podría accederse.

Afirmó que “durante los pasados días, hemos recibido una cantidad de lluvia fuera de lo normal que podría impactar cosechas y plantaciones. Si los agricultores han sufrido daños en cultivos perennes, como plátanos o guineo, deben canalizar sus reclamaciones a través del Farm Service Agency. En el caso de estructuras agrícolas, piñas y hortalizas, estos daños pueden estar cubiertos por la Corporación de Seguros Agrícolas, siempre y cuando exista un aviso oficial de inundación en la zona afectada. Es importante que antes de iniciar cualquier reclamación, se comuniquen con nuestra Oficina de Inspección y Ajuste al 787-829-2900, donde podrán recibir orientación específica sobre su seguro y cómo proceder adecuadamente”.