El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan anticipó que las condiciones del tiempo continuarán favoreciendo el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas durante las tardes de los próximos días, particularmente en sectores del norte y noroeste de Puerto Rico.

Para este miércoles se esperan periodos de sol durante la mañana, aunque no se descartan algunos aguaceros pasajeros en las zonas expuestas al viento. Durante la tarde, el calentamiento diurno y los efectos del terreno favorecerán el desarrollo de precipitaciones, principalmente en la región norte y noroeste.

El SNM explicó que una dorsal en los niveles medios de la atmósfera promoverá condiciones más estables y la entrada de aire más seco en esos niveles. Sin embargo, la humedad disponible en las capas bajas de la atmósfera permitirá que se formen aguaceros y tronadas aisladas.

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Los vientos del sur-sureste dirigirán la actividad de lluvia hacia sectores del norte y noroeste de la isla.

Riesgo de inundaciones y deslizamientos

Aunque se espera que los vientos aumenten en intensidad a partir del miércoles, lo que favorecerá el movimiento más rápido de los aguaceros y podría limitar las acumulaciones de lluvia, persistirá el riesgo de inundaciones localizadas.

El SNM advirtió que las precipitaciones podrían provocar acumulaciones de agua en las carreteras y áreas con problemas de drenaje, además de inundaciones urbanas y en pequeños riachuelos.

Tampoco se descartan deslizamientos de terreno debido a la saturación de los suelos por las lluvias de días anteriores.

De cara al jueves, los modelos meteorológicos reflejan un 80% de probabilidad de que las precipitaciones superen media pulgada en un periodo de 24 horas, principalmente en el norte y noroeste de Puerto Rico.

También anticipan condiciones calurosas

Por otro lado, las temperaturas por encima de los valores normales en los niveles bajos de la atmósfera, junto con la humedad disponible y la poca nubosidad, podrían generar condiciones calurosas y húmedas durante los próximos días.

Esto provocaría índices de calor elevados, capaces de afectar a las personas más sensibles a las altas temperaturas.

Ante este panorama, el SNM recomienda mantenerse hidratado y buscar lugares frescos, especialmente durante las horas de mayor calentamiento diurno.