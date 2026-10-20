Puerto Rico tendrá una mañana calurosa seguida de aguaceros y tronadas durante la tarde de este martes, con riesgo de inundaciones urbanas y en riachuelos, particularmente en sectores del interior y el norte de la isla, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Los meteorólogos anticipan que los aguaceros que se desarrollen sobre las aguas cercanas se desplazarán hacia las zonas expuestas al viento durante la noche y las primeras horas de la mañana. Sin embargo, el calentamiento diurno favorecerá que la actividad de lluvia se concentre tierra adentro durante la tarde.

La convergencia de las brisas marinas y los efectos del terreno propiciarán aguaceros y tronadas de movimiento lento, principalmente desde el interior hacia el norte central y el área metropolitana de San Juan.

PUBLICIDAD

Estas condiciones podrían generar lluvias localmente fuertes, descargas eléctricas frecuentes y acumulación de agua en carreteras y zonas con drenaje deficiente. También existe riesgo de inundaciones urbanas y en quebradas pequeñas.

Oleaje peligroso en las playas del norte

Además de las condiciones lluviosas, el SNM mantiene una advertencia de oleaje alto para sectores de las costas norte y noroeste de Puerto Rico. En las playas expuestas podrían registrarse olas rompientes de entre 8 y 12 pies.

También continúa vigente una advertencia por corrientes marinas que representan peligro para la vida, por lo que se recomienda evitar entrar al agua en playas expuestas y seguir las indicaciones de las autoridades.

El riesgo marítimo se mantendría durante el miércoles, aunque se espera que las condiciones mejoren gradualmente después.

Para el miércoles, entretanto, se anticipa una disminución en la actividad de aguaceros y tronadas. No obstante, la humedad tropical comenzaría a aumentar nuevamente desde la noche, lo que favorecería un patrón más lluvioso desde el jueves y durante buena parte del fin de semana.