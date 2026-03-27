No guardes el paraguas porque lo vas a necesitar.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) alertó que continuará la lluvia este viernes en Puerto Rico.

La agencia destacó que se esperan aguaceros pasajeros en la mañana, mientras que en horas de la tarde se pronostican tormentas eléctricas, especialmente en el interior y en el noroeste de la Isla.

Las lluvias que se esperan hoy, según el SNM, son parte de un patrón húmedo e inestable producto de una vaguada que se encuentra en la región.

En su informe diario, el SNM indicó que no descarta que se registren este viernes inundaciones urbanas, rayos frecuentes, ráfagas de viento, baja visibilidad y deslizamientos de tierra.

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“Se espera un patrón del tiempo húmedo e inestable hoy y al menos hasta el sábado, siendo hoy y esta noche el periodo más activo, a medida que la vaguada se profundiza y evoluciona hacia una baja aislada en niveles altos”, lee el informe del SNM.

El SNM destacó que los modelos anticipan que la mayor acumulación de lluvia para este viernes estaría ocurriendo en el interior, oeste y noroeste de la isla.

Alertó que en las zonas costeras, “particularmente en ríos como el Culebrina, Guanajibo, Añasco y Manatí, podrían producirse desbordamientos debido al exceso de escorrentía por lluvias anteriores”.

En cuanto a la noche, el SNM sostuvo que los aguaceros dependerán de la posición de la vaguada y el patrón de los vientos.

“Los modelos sugieren que los vientos cambiarán de este-sureste a este-noreste durante la noche. Esto podría generar un movimiento más errático de los aguaceros y tormentas, así como favorecer la formación de zonas de convergencia en la región”.

Para el sábado se espera otra tarde activa de aguaceros, concentrándose principalmente en el interior y oeste de la isla.

Aunque se espera que desde bien tarde el sábado y el domingo comience a entrar aire más seco, no se descarta que la humedad residual provoque aguaceros y tormentas eléctricas aisladas en algunos municipios.