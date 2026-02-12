El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que este jueves aumentará la humedad en la región con provocando posibles inundaciones en varias zonas de Puerto Rico, mientras continúa el alto riesgo de corrientes marinas potencialmente mortales en gran parte de las playas de la isla.

Según el informe diario de la agencia, los aguaceros variarán de ligeros a moderados, afectando principalmente sectores del este y sureste de Puerto Rico, y desplazándose en horas de la noche hacia áreas del interior este.

“Con esta actividad, se esperan inundaciones menores en áreas urbanas y bajas, así como condiciones peligrosas al conducir”, advirtió el SNM.

Además de la lluvia, la agencia señaló que el mar continúa peligroso, con corrientes marinas potencialmente mortales en playas del norte, este y oeste de Puerto Rico.

“Manténgase fuera del agua en aguas de alto riesgo. Siga las banderas de advertencia”, sostiene el informe.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los informes oficiales y tomar precauciones.