Si tenías actividades al aire libre para este sábado, debes reconsiderarlas.

Y es que la lluvia no dará tregua hoy y, al igual que en los pasados días, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) pronostica una tarde lluviosa en partes de Puerto Rico, producto de una vaguada en la región.

“Actividad de lluvias y tronadas en la tarde nuevamente, especialmente en el interior y oeste/noroeste de Puerto Rico”, alertó el SNM en su informe diario que emite a través de las redes sociales.

La agencia además advirtió sobre riesgo de inundaciones y rayos aislados en horas de la tarde.

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Destacó que se pudieran registrar inundaciones urbanas y de riachuelos, rayos frecuentes y ráfagas de viento, así como deslizamientos de terreno en áreas con suelos saturados.

“El patrón general no ha cambiado significativamente, y se espera que continúe un tiempo húmedo e inestable. Para hoy, los vientos cambiarán gradualmente de este-sureste a este-noreste, lo que favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas principalmente en el interior y suroeste de Puerto Rico durante la tarde”, indicó el SNM en su informe mañanero.

Meteorología recordó que, debido a las lluvias recientes, los suelos permanecen saturados y cualquier lluvia adicional aumentaría el riesgo de inundaciones urbanas y en quebradas, así como crecidas rápidas de ríos.

“Los impactos por inundaciones podrían desarrollarse rápidamente, especialmente en el interior, oeste y suroeste de Puerto Rico. También existe la posibilidad de deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas en zonas de terreno empinado”, sostuvo el SNM.

Para el domingo, la agencia indicó que se espera una mejoría en las condiciones del tiempo a medida que aire más seco llegue a la región. Sin embargo, no se descarta la formación de aguaceros en la tarde.

Mientras, para el lunes, la humedad volverá a aumentar por la presencia de una vaguada en niveles altos, lo que estaría provocando aguaceros y tormentas eléctricas en la tarde, aunque se espera que sean menos intensos que los registrados en los pasados días.