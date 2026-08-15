El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió en la tarde de este sábado un aviso de “bandera roja” para los municipios del sur de Puerto Rico y Vieques, debido al alto riesgo de que se formen fuegos forestales

El aviso estará vigente hasta las 5:00 p.m.

El informe detalla que “las condiciones favorecen el inicio y la rápida propagación de incendios forestales. Evite realizar quemas al aire libre y reporte cualquier amenaza de incendio”.

[Aug 15th 3 PM AST] A Red Flag Warning has been issued in effect through 5 PM AST today, as conditions have become favorable for wildfire ignitions and rapid spread. Avoid outdoor burning and report any fire threat. #prwx pic.twitter.com/GZ8Ss4Du2r — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 15, 2026

Se explicó que los vientos de entre 15 a 25 millas por horas, con ráfagas de hasta 40 millas, junto a los valores de humedad relativa bajos, hacen propicio el desarrollo de incendios forestales.

“Un aviso de bandera roja significa que se están produciendo —o se producirán en breve— condiciones meteorológicas críticas para los incendios. La combinación de vientos fuertes, baja humedad relativa y temperaturas cálidas puede contribuir a un comportamiento extremo del fuego”, se explicó.