El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anticipó un patrón de tiempo inestable que favorecerá el desarrollo de aguaceros y tronadas en Puerto Rico hasta el viernes, con riesgo de inundaciones urbanas, de pequeños riachuelos y posibles inundaciones repentinas aisladas.

Según el pronóstico, una vaguada sobre el Caribe occidental y un sistema de alta presión cerca de las Antillas Menores mantendrán vientos débiles del sur-sureste. Esta configuración, junto con cambios en las condiciones atmosféricas en los niveles altos, favorecerá la formación de aguaceros durante las tardes.

Sin embargo, debido a la dirección de los vientos, la actividad de lluvia tendrá como principales objetivos el interior central y oriental, así como el área metropolitana de San Juan.

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El SNM advirtió que los vientos débiles podrían provocar que los aguaceros se desplacen lentamente, lo que aumentaría la acumulación de lluvia y, por consiguiente, el potencial de inundaciones en zonas urbanas y pequeños cuerpos de agua.

Aumenta la humedad y el riesgo de inundaciones

Para el jueves en la noche se espera un incremento adicional en la humedad disponible en la atmósfera, con valores muy por encima de lo habitual para esta época del año.

Este escenario permitirá que los aguaceros alcancen también sectores costeros del oeste y sur de Puerto Rico, además de algunas zonas de las Islas Vírgenes.

El panorama lluvioso se extenderá hasta el viernes. De hecho, los modelos meteorológicos muestran condiciones atmosféricas favorables para el desarrollo de inundaciones, por lo que el SNM mantiene una confianza de moderada a alta en que se produzca algún grado de inundación durante este periodo.

Las zonas con mayor probabilidad de recibir las lluvias más fuertes serán el interior oriental, el noreste y el área metropolitana de San Juan.

El riesgo podría aumentar si los terrenos quedan saturados por las precipitaciones que se registren durante este miércoles y jueves.

Ante este panorama, el organismo exhortó a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las condiciones del tiempo, particularmente durante las horas de la noche y en comunidades cercanas a riachuelos y sectores propensos a inundaciones.

Calor y actividad eléctrica entre los riesgos

Además de las inundaciones, los aguaceros estarán acompañados de actividad frecuente de rayos, por lo que se recomienda buscar refugio en lugares seguros cuando se escuchen truenos.

Por otro lado, las temperaturas en los niveles bajos de la atmósfera permanecen considerablemente por encima de los valores normales. Esto provocará índices de calor elevados antes de la llegada de las lluvias.

Las personas más vulnerables a las altas temperaturas, especialmente quienes realizan actividades al aire libre o no cuentan con suficiente hidratación, deberán tomar precauciones para evitar complicaciones relacionadas con el calor.