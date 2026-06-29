El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este lunes una advertencia de inundaciones para dos municipios del norte de Puerto Rico, así como un aviso de fuertes lluvias y tormentas eléctricas para Orocovis y pueblos aledaños.

Más temprano, la agencia había advertido que una onda tropical que se desplaza sobre la región provocaría lluvias y tronadas durante el día en distintas zonas de la Isla.

Los municipios de Manatí y Vega Baja permanecen bajo advertencia de inundaciones hasta las 5:45 de la tarde.

“Nunca cruce aguas inundadas. Dé la vuelta y no se arriesgue”, reiteró el SNM en su aviso.

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⚠️MANATÍ & VEGA BAJA⚠️



Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones



Until | Hasta: 5:45 PM AST June 29th, 2026#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/3vPXHsv99J — NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 29, 2026

Mientras tanto, el SNM advirtió sobre una fuerte tormenta eléctrica que impactará a Orocovis y municipios cercanos hasta las 4:15 de la tarde. Se esperan ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora (mph), según el informe.

“Los vientos fuertes podrían derribar ramas de árboles y desplazar objetos no asegurados”, advirtió la agencia.

El SNM advirtió que las condiciones inestables podrían continuar durante la tarde, por lo que instó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.