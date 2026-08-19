La Isla tendrá este miércoles, 19 de agosto, un día caluroso y con condiciones favorables para el desarrollo de aguaceros y tronadas dispersas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en San Juan.

El NWS indicó que una onda tropical estará cruzando la región y que la humedad asociada continuará sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes durante todo el día. Esto favorecerá un aumento de la actividad de lluvia, aunque por el momento no se anticipa una actividad de tormentas organizada.

Los aguaceros dispersos y las tronadas pudieran dormarse en horas de la tarde principalmente. En algunas zonas, las lluvias podrían ser fuertes por momentos y estar acompañadas de rayos y ráfagas de viento.

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El pronóstico para San Juan contempla una probabilidad de lluvia de alrededor de 40%, mientras que sectores del norte y otras áreas podrían experimentar una mayor actividad de aguaceros. En Arecibo, por ejemplo, el NWS proyecta una probabilidad de lluvia de 50% y posibles acumulaciones de entre tres cuartos de pulgada y una pulgada.

Calor continuará

A pesar del aumento de la humedad y los aguaceros, las temperaturas continuarán elevadas. Para San Juan se espera una máxima cercana a 92 grados Fahrenheit, con índices de calor que podrían alcanzar alrededor de 107 grados.

El NWS mantiene el llamado a tener precaución ante el calor, especialmente en zonas urbanas y costeras, donde las temperaturas aparentes pueden sentirse considerablemente más altas.

¿Qué esperar durante la noche?

La actividad de lluvia podría continuar durante la noche del miércoles, con aguaceros y tronadas dispersas. Para San Juan, el pronóstico contempla una probabilidad de lluvia de hasta 50% durante la noche.

Aunque no se anticipan inundaciones generalizadas, el NWS advierte que las lluvias localmente fuertes pueden provocar acumulación de agua en áreas vulnerables. También pueden presentarse rayos y vientos fuertes en las zonas donde se desarrollen las tormentas.