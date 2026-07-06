El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este lunes una advertencia de calor para más de 60 municipios de Puerto Rico, tras advertir que los índices de calor podrían alcanzar niveles peligrosos durante gran parte del día.

Según el informe diario de la agencia, la advertencia estará en vigor desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Durante ese periodo, se espera que los índices de calor superen los 107 grados Fahrenheit en las zonas bajo aviso.

Los municipios incluidos en la advertencia son: Cidra, Naguabo, Lajas, Las Piedras, Guayanilla, Culebra, Juncos, Cabo Rojo, Vega Baja, Rincón, Guánica, Santa Isabel, Moca, San Germán, Vega Alta, Cataño, Hatillo, Toa Alta, Comerío, Aguas Buenas, San Lorenzo, Isabela, Bayamón, Juana Díaz, Canóvanas, Manatí, Caguas, Ponce, San Juan, Luquillo, Yabucoa, Camuy, Arroyo, Peñuelas y Guayama.

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📅 Monday, July 6, 2026 | Lunes, 6 de julio de 2026



🌡️ Heat Advisory | Advertencia de Calor#prwx #usviwx pic.twitter.com/w4J2MFyB5A — NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 6, 2026

También fueron incluidos Trujillo Alto, Humacao, Dorado, Maunabo, Río Grande, Patillas, Loíza, Yauco, Ceiba, Arecibo, Añasco, Mayagüez, Fajardo, Cayey, Hormigueros, Carolina, Toa Baja, Florida, Guaynabo, Barceloneta, Gurabo, Aguadilla, Vieques, Salinas, Aguada y Quebradillas.

“Manténgase hidratado, limite la exposición prolongada al aire libre y busque lugares con aire acondicionado”, recomendó el SNM.

Este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles a las altas temperaturas, especialmente a quienes no cuentan con acceso adecuado a sistemas de enfriamiento o no mantienen una hidratación suficiente. Entre los grupos de mayor riesgo figuran los adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades físicas o laborales al aire libre.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés) recomienda a las personas que trabajan al aire libre tomar descansos frecuentes en áreas con sombra o con aire acondicionado, especialmente durante las horas de más calor, para disminuir el riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con las altas temperaturas.