Este martes, cuando se celebra la tradicional Noche de San Juan, se esperan aguaceros pasajeros en distintas zonas de Puerto Rico, acompañados de oleaje de entre 4 y 5 pies de altura y la presencia de corrientes marinas peligrosas.

Según el informe del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la mayoría de las playas del archipiélago presentan un riesgo moderado de corrientes marinas, por lo que podrían desarrollarse condiciones amenazantes a la vida en el mar.

“Corrientes marinas amenazantes a la vida son posibles. Nade cerca de salvavidas y siga las banderas de advertencia”, recomendó la agencia.

El pronóstico también anticipa aguaceros pasajeros, así como bajo vientos del este a este-noreste de carácter moderado a ventoso.

La Noche de San Juan es una de las tradiciones más populares en Puerto Rico, celebrada en honor a San Juan Bautista. Cada 23 de junio, miles de personas se reúnen en playas y otros cuerpos de agua para conmemorar la víspera de su festividad mediante rituales y actividades que se extienden hasta la medianoche. Entre ellos destaca el baño simbólico en el mar, en el que algunos participantes dan siete o doce zambullidas como parte de la tradición, en un acto que simboliza la renovación de energías.