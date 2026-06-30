Regresó el polvo del Sahara.

Una densa nube de polvo del Sahara se desplaza hoy, martes, sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, provocando concentraciones de moderadas a altas, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La agencia advirtió que las condiciones pueden afectar la calidad del aire.

“Grupos sensitivos, particularmente personas con condiciones respiratorias, adultos mayores y niños pequeños que limiten las actividades prolongadas al aire libre el día de hoy”, escribió el SNM en su informe.

La agencia agregó que espera que las concentraciones elevadas de este fenómeno persistan hasta la mañana del miércoles.

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[JUN 30, 2026]



Moderate to High Saharan Dust Concentrations Today | Concentraciones Moderadas a Altas de Polvo del

Sahara Hoy#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/cRbf5RZFXm — NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 30, 2026

El SNM añadió, de otro lado, que el riesgo de corrientes marinas en Puerto Rico se mantiene bajo, con olas rompientes de tres pies o menos en la mayoría de las costas.

Aun así, las autoridades exhortaron a los bañistas a mantenerse atentos a las condiciones del mar, especialmente en áreas cercanas a arrecifes y muelles donde pueden formarse corrientes peligrosas.

“El riesgo de corrientes marinas es bajo; sin embargo, a menudo se producen corrientes marinas amenazantes a la vida en las cercanías de arrecifes y muelles”, advirtió la agencia.