Las condiciones del tiempo en Puerto Rico permanecerán variables durante este domingo, con periodos de sol, temperaturas calurosas y la posibilidad de algunos aguaceros, mientras una masa de aire más seca domina temporalmente la región antes de un aumento en la humedad esperado para comienzos de la próxima semana.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, el patrón del tiempo estará influenciado por vientos del este asociados a un sistema de alta presión en el Atlántico, lo que mantendrá condiciones cálidas durante gran parte del día.

Durante este sábado, varias zonas de la isla experimentaron aguaceros, especialmente en áreas del interior y sectores del oeste, donde también se registraron algunas tronadas fuertes. Además, los índices de calor alcanzaron hasta 110 grados Fahrenheit en sectores del norte-central y las costas del suroeste, lo que llevó al SNM a mantener una advertencia de calor para zonas costeras.

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Para este domingo, se espera que una masa de aire más seca llegue a la región, reduciendo temporeramente la actividad de lluvia en comparación con días recientes. No obstante, podrían desarrollarse algunos aguaceros, principalmente sobre sectores del interior durante la tarde.

Las temperaturas continuarán elevadas, con condiciones calurosas especialmente en áreas costeras y urbanas. Los vientos permanecerán del este, generalmente de leves a moderados.

Aumentan las lluvias desde el lunes

El SNM indicó que la humedad asociada a una onda tropical que se aproxima llegará más tarde de lo previsto y comenzará a influenciar la zona desde temprano el lunes.

La combinación de esta onda tropical con otros factores atmosféricos podría provocar un aumento significativo en la actividad de aguaceros y tronadas a partir del inicio de la semana, con periodos de lluvia más frecuentes e intensos.

Las primeras áreas en experimentar un incremento en la actividad de lluvia serían las Islas Vírgenes, antes de extenderse hacia Puerto Rico.

El SNM recomendó a la población mantenerse atenta a los próximos boletines meteorológicos, especialmente aquellas personas que tienen actividades al aire libre, debido a que las condiciones podrían cambiar durante los próximos días.