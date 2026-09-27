Las condiciones del tiempo estarán más activas este domingo en Puerto Rico, con la llegada de un poco más de humedad asociada a una onda tropical que pasará principalmente al sur de la región, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

De acuerdo con la discusión del SNM, el flujo de viento cambiará a una dirección más del este-sureste, mientras una vaguada en los niveles altos de la atmósfera permanecerá justo al este del área local.

Aunque los niveles de humedad se mantendrán dentro de los valores normales para esta época del año, se espera que sean ligeramente mayores que los observados durante los días recientes. Estas condiciones favorecerán aguaceros pasajeros más frecuentes en las zonas expuestas al viento durante todo el día.

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Durante la tarde, la actividad de lluvia y tronadas será más numerosa, especialmente sobre el interior y las zonas oeste y noroeste de Puerto Rico.

También podrían desarrollarse aguaceros en áreas a sotavento de El Yunque y las Islas Vírgenes, con la posibilidad de que algunos de estos sistemas alcancen sectores de la zona metropolitana de San Juan.

El SNM advirtió que algunas de las tronadas podrían ser localmente fuertes y producir rayos frecuentes y ráfagas de viento fuertes.

Además, las lluvias intensas podrían provocar problemas de inundaciones, incluyendo acumulación de agua en carreteras y áreas con drenaje deficiente, inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, así como aumentos rápidos en el nivel de algunos ríos susceptibles.

El terreno permanecerá vulnerable a deslizamientos de tierra, debido a que algunas áreas se encuentran saturadas por las lluvias recientes.

A pesar del aumento en la actividad de aguaceros, el calor continuará siendo un factor durante las horas más calurosas del domingo.

El SNM indicó que existe un riesgo elevado por calor al menos hasta el domingo y que esta condición podría extenderse hasta el lunes, particularmente en lugares donde prevalezca el sol durante buena parte de la mañana y las primeras horas de la tarde.

Por ello, se recomienda mantenerse hidratado, tomar descansos frecuentes si se realizan actividades al aire libre y prestar atención a los avisos y pronósticos meteorológicos.

El lunes, el patrón del tiempo comenzaría a regresar a uno más típico, con aguaceros pasajeros durante la mañana en las áreas expuestas al viento y aguaceros y tronadas en horas de la tarde sobre el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico.