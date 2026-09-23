El calor continuará dominando las condiciones del tiempo este miércoles en Puerto Rico mientras una onda tropical se acerca a la región y comenzará a incrementar la humedad y la inestabilidad desde la tarde y durante la noche, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Los meteorólogos anticipan que el patrón típico de septiembre prevalecerá durante el día, con vientos del este-sureste, calor intenso en zonas costeras y urbanas, y el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas sobre el interior y el oeste de Puerto Rico durante la tarde.

El SNM advirtió que la amenaza por calor se mantendrá durante los próximos días, con índices de calor entre limitados y elevados, especialmente en municipios costeros y sectores altamente urbanizados.

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Aunque durante la mañana se esperan lluvias pasajeras sobre el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, estas dejarán acumulaciones mínimas y no aliviarán significativamente las altas temperaturas.

A medida que avance el miércoles, la combinación de humedad disponible y el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas en municipios del interior y el oeste de la isla.

El contenido de humedad atmosférica permanecerá cerca de los valores normales para la época, con agua precipitable entre 1.9 y 2.0 pulgadas, mientras un sistema de baja presión en niveles altos al norte del Caribe aportará condiciones favorables para la inestabilidad.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvia incluyen la Cordillera Central y municipios del oeste, donde podrían registrarse aguaceros de intensidad moderada durante la tarde.

Onda tropical

El cambio más importante comenzará desde el final de la tarde del miércoles, cuando una débil onda tropical cruce el Caribe oriental.

Según el pronóstico, la actividad de lluvia aumentará gradualmente durante la noche del miércoles y alcanzará su punto más activo entre la madrugada y la mañana del jueves. Se esperan periodos de lluvia intensa, tronadas aisladas y la posibilidad de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos en las áreas donde los aguaceros persistan.

En las Islas Vírgenes, el incremento de los aguaceros se sentirá principalmente entre la noche del miércoles y la mañana del jueves.

Oleaje

Además del tiempo lluvioso, el Servicio Nacional de Meteorología mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas en varias playas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Las autoridades indicaron que las condiciones costeras podrían deteriorarse durante el próximo fin de semana, por lo que recomiendan a los bañistas mantenerse atentos a los boletines y respetar las banderas de advertencia en las playas.