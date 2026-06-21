Una onda tropical se acercará a Puerto Rico este domingo, Día de los Padres, y podría causar algunas inundaciones en diferentes partes de la Isla, según el más reciente pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM).

Los meteorólogos indicaron que, aunque actualmente una masa de aire seco acompañada por concentraciones moderadas a altas de polvo del Sahara domina las condiciones sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, la llegada de la onda tropical incrementará la humedad disponible en la atmósfera y favorecerá el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas.

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De acuerdo con el informe, la combinación de humedad tropical y el calentamiento diurno podría aumentar el potencial de lluvias fuertes en distintos sectores de la Isla, elevando el riesgo de inundaciones urbanas, desbordamientos de quebradas y riachuelos, así como inundaciones repentinas aisladas.

Los expertos señalaron que, aunque los modelos meteorológicos continúan apuntando a que el domingo será el día con mayor potencial de precipitación en la región, todavía existe incertidumbre sobre la cantidad exacta de lluvia que podría registrarse.

Esa incertidumbre responde a la interacción entre la humedad asociada a la onda tropical y la masa de aire más seca y estable generada por el polvo del Sahara que rodea el sistema. Dependiendo de cuál de estos factores predomine, las lluvias podrían ser más limitadas o intensificarse en algunas áreas.

Actualmente, Puerto Rico se encuentra 54.9 % “anormalmente seco”, una subida de un 14 % en comparación con la semana pasada, informó este jueves el Monitor de Sequía de Estados Unidos en su portal.

“En Puerto Rico, las condiciones continúan más secas de lo normal”, de acuerdo con el informe semanal que publica la entidad en mención en su página web .

Por ello, las “condiciones anormalmente secas se expandieran a otras partes del centro y norte de Puerto Rico, mientras que la sequía moderada se expandió en el suroeste”, agregó la agencia.

La categoría “anormalmente seco” significa que la nubosidad “está baja”, lo que dificulta las lluvias, como explica la entidad de monitoreo meteorológico.

Mientras tanto, la sequía moderada en Puerto Rico aumentó del 4.60 % al 5.89 % comparado a hace dos semanas.

El término de sequía moderada significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados, y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos.

Conforme al informe oficial del Monitor de Sequía de los Estados Unidos, las zonas que actualmente enfrentan la clasificación de sequía moderada se concentran en el sur y suroeste de la isla.