El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que una onda tropical provocará aguaceros y tronadas esta tarde en Puerto Rico, mientras que las altas temperaturas y el calor extremo continuarán afectando principalmente a las zonas costeras.

Según el informe diario de la agencia, una débil onda tropical pasará por la región y favorecerá aguaceros y tronadas durante la tarde, con un riesgo elevado a limitado de inundaciones en las áreas afectadas. Se esperan acumulaciones de lluvia de una pulgada o menos.

Sin embargo, el paso de la onda tropical no evitará que gran parte de la Isla, especialmente las zonas costeras, permanezca bajo una advertencia de calor. Los índices de calor superarán los 100 grados Fahrenheit entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m.

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Aug 25 | Heat Advisory 10 AM–5 PM AST for most of PR & USVI. Drink water and take frequent breaks from the heat.



25 Ago | Advertencia de Calor 10 AM–5 PM AST para gran parte de PR y USVI. Tome agua y descanse del calor. #prwx #usviwx pic.twitter.com/XaYr569XPF — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 25, 2026

Los municipios bajo la advertencia son: San Germán, Culebra, Santa Isabel, Arroyo, Guayama, Ponce, Añasco, Caguas, Arecibo, Moca, Carolina, Cayey, Vega Baja, Hormigueros, Camuy, Vieques, Peñuelas, Aguas Buenas, Mayagüez, San Juan, Toa Alta, Trujillo Alto, Cidra, Florida, Vega Alta, Guayanilla, Yauco, Luquillo, Quebradillas, Fajardo, Ceiba, Naguabo, San Lorenzo, Lajas, Río Grande, Gurabo, Yabucoa, Cataño, Guaynabo, Bayamón, Hatillo, Juana Díaz, Loíza, Patillas, Comerío, Aguadilla, Juncos, Manatí, Isabela, Canóvanas, Maunabo, Salinas, Las Piedras, Dorado, Barceloneta, Rincón, Toa Baja, Cabo Rojo, Aguada, Guánica y Humacao.

El SNM exhortó a la ciudadanía a tener precaución en las carreteras ante la posibilidad de inundaciones, además de mantenerse bien hidratada y utilizar ropa ligera para protegerse del calor.