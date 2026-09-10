Las condiciones del tiempo estarán variables este jueves en Puerto Rico debido al paso de una nueva onda tropical que llegará a la región acompañada de concentraciones moderadas a altas de polvo del Sahara.

Durante las horas de la mañana, se esperan aguaceros pasajeros y algunas tronadas, principalmente sobre el este de Puerto Rico. La actividad de lluvia aumentará gradualmente durante la tarde y se desplazará hacia el interior y las regiones del oeste y noroeste de la isla, favorecida por los niveles elevados de humedad, el calentamiento diurno y los efectos locales.

A pesar de la presencia de humedad y de la onda tropical, no se anticipan acumulaciones significativas de lluvia debido a que continuarán los vientos del este-sureste (ESE), de intensidad moderada a fuerte, especialmente en las zonas costeras y expuestas. Estos vientos estarán impulsados por un sistema de alta presión en los niveles bajos sobre las aguas del Atlántico.

PUBLICIDAD

El ambiente también podría presentar cantidades moderadas a altas de polvo del Sahara, lo que contribuirá a condiciones variables y podría limitar la actividad de lluvia en algunas áreas.

El riesgo de calor permanecerá limitado debido al aumento de la nubosidad. No obstante, los índices de calor podrían fluctuar entre 90 y 105 grados Fahrenheit en sectores urbanos y costeros de Puerto Rico, mientras que en el interior se esperan valores entre los 80 y 95 grados Fahrenheit.

Las autoridades recomiendan a residentes y visitantes mantenerse hidratados y tomar precauciones al realizar actividades prolongadas al aire libre, particularmente durante las horas más calurosas del día.

Para finales del jueves y durante el viernes, la onda tropical comenzará a alejarse de la región y será reemplazada por una masa de aire más seca asociada a una capa de aire sahariano. Como resultado, disminuirá la humedad disponible y se espera una reducción en la actividad de aguaceros.

Aun así, el flujo de vientos del ESE, combinado con el calentamiento diurno y los efectos locales, podría generar aguaceros y tronadas aisladas el viernes durante la mañana sobre el este de Puerto Rico y, en horas de la tarde, sobre el interior y noroeste de la isla.

Se recomienda a la ciudadanía y a los visitantes mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las recomendaciones de las autoridades de salud.