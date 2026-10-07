Las condiciones del tiempo se tornarán más activas este miércoles en Puerto Rico debido al aumento en la humedad asociado al paso de una onda tropical al sur de la región.

Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles comenzarán a aumentar los aguaceros, mientras que el miércoles se espera un patrón de tiempo variable, particularmente en las Islas Vírgenes, Vieques, Culebra y el este de Puerto Rico.

El cambio más notable ocurrirá durante la tarde, cuando una combinación de mayor humedad, calentamiento diurno y vientos del este-sureste favorecerá el desarrollo de aguaceros y tronadas sobre diferentes sectores de la Isla.

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Los sectores del norte, este y oeste de Puerto Rico tendrían el mayor potencial de recibir las lluvias más fuertes.

La humedad disponible en la atmósfera también aumentará considerablemente. Los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan proyectan valores de agua precipitable de hasta 2.00 pulgadas, lo que permitirá que las lluvias sean más frecuentes y tengan capacidad de producir acumulaciones significativas en poco tiempo.

Riesgo de inundaciones

El principal peligro meteorológico durante el miércoles será la lluvia intensa.

La cobertura de los aguaceros aumentará lo suficiente como para provocar inundaciones urbanas, de pequeños riachuelos y algunas inundaciones repentinas localizadas, especialmente en las áreas que reciban varias rondas de lluvia.

Por ello, se mantiene un riesgo limitado a moderado de lluvia excesiva durante este periodo, con el mayor potencial de inundaciones previsto para el miércoles, cuando la actividad de aguaceros se generalice.

Las tronadas más fuertes también podrían producir rayos frecuentes y ráfagas de viento fuertes de corta duración.

¿Qué pasará después?

Para el jueves permanecerá humedad suficiente para mantener un patrón de aguaceros, aunque se espera una tendencia más típica de la temporada.

Los vientos del este-sureste continuarán favoreciendo el desarrollo de lluvias, especialmente hacia sectores del norte y noroeste de Puerto Rico.

A la misma vez, el calor volverá a ganar protagonismo, particularmente durante los periodos en que disminuya la nubosidad y aumente el calentamiento durante el día.

Por ahora, el miércoles se perfila como el día más activo de este periodo, con mayor cobertura de lluvia y un riesgo más elevado de inundaciones debido al incremento en la humedad atmosférica.