Las condiciones del tiempo estarán más activas este miércoles en Puerto Rico debido al paso de una onda tropical que aumentará nuevamente la humedad disponible sobre la región.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, el sistema favorecerá el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas, particularmente desde las primeras horas del día en sectores del este de Puerto Rico.

Durante la tarde, el patrón cambiará y la actividad de lluvia se concentrará principalmente sobre el interior y oeste de Puerto Rico, donde el calentamiento diurno contribuirá al desarrollo de convección.

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Aunque se anticipa un aumento en los aguaceros, la presencia de concentraciones moderadas de polvo del Sahara podría limitar la cantidad de humedad en niveles medios de la atmósfera. Esto, a su vez, pudiera evitar que la actividad de lluvia se extienda de manera generalizada por toda la isla.

Lluvias intensas podrían provocar inundaciones

El paso de la onda tropical aumentará el potencial de aguaceros y tronadas, por lo que no se descarta que algunas áreas reciban lluvias localmente intensas.

Las condiciones podrían provocar acumulaciones de agua en carreteras, zonas urbanas y áreas con problemas de drenaje, particularmente donde se desarrollen aguaceros persistentes.

El panorama será variable, ya que mientras algunos sectores podrían permanecer relativamente secos, otros podrían experimentar periodos de lluvia intensa y actividad eléctrica.

El calor continuará siendo una preocupación

El aumento en las lluvias no significa que desaparecerán las condiciones calurosas.

Durante los pasados días, sectores costeros y urbanos han registrado índices de calor entre 105 y 110 grados Fahrenheit, según estaciones no oficiales. El calentamiento diurno continuará siendo un factor importante en el pronóstico.

Por ello, se recomienda mantener una buena hidratación y limitar actividades prolongadas al aire libre durante las horas de mayor calor.

Más lluvia hacia el jueves

El patrón húmedo continuará durante los próximos días. Según el pronóstico, otra onda tropical se moverá sobre la región entre miércoles y jueves.

El jueves podría registrarse la mayor actividad de lluvia, debido a una mayor entrada de humedad en niveles medios de la atmósfera asociada con el paso del segundo sistema tropical.

Posteriormente, hacia la noche del jueves, se anticipa un regreso gradual a condiciones más secas acompañado nuevamente por concentraciones moderadas de polvo del Sahara.