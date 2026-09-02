¡Regresa el calor! Luego de que las lluvias de los pasados días ayudaran a aliviar la sequía extrema en la Isla, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que las altas temperaturas vuelven a tomar protagonismo y emitió una advertencia de calor para los 78 municipios de Puerto Rico.

Según indicó la agencia en su informe diario, los índices de calor podrían alcanzar los 106 grados Fahrenheit entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El SNM advirtió que las temperaturas altas o los índices de calor elevados pueden empeorar los síntomas en personas con condiciones crónicas. Además, pueden aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor entre las personas sensibles a las altas temperaturas que no cuentan con suficiente refrigeración o hidratación.

📅 Wed, Sep 2, 2026

⚠️ Heat Advisory | Advertencia de Calor

⏰ Wed Sep 2, 4:00 PM AST | mié, 2 sept, 4:00 p. m. AST

Follow guidance. | Siga las recomendaciones.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/oddmJAJSH1 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 2, 2026

“Beba abundante líquido, permanezca en una habitación con aire acondicionado, evite la exposición directa al sol y esté pendiente de familiares y vecinos”, recomendó la agencia.

El SNM también llamó a tomar precauciones adicionales al estar al aire libre, como usar ropa liviana y holgada y limitar las actividades extenuantes durante las primeras horas de la mañana o a la noche.