El tiempo continuará húmedo e inestable este miércoles, con aguaceros dispersos y tronadas aisladas que podrían provocar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, así como deslizamientos aislados en zonas de terreno empinado, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La humedad abundante en la atmósfera, combinada con el calentamiento diurno, las brisas marinas y la topografía de la isla, favorecerá el desarrollo de aguaceros durante la tarde, principalmente en el interior y el oeste de Puerto Rico.

Además, se esperan lluvias pasajeras durante las primeras horas de la mañana en sectores de la costa norte y este de Puerto Rico, así como en las Islas Vírgenes estadounidenses, debido a los vientos del este-noreste.

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Sin embargo, las condiciones comenzarán a mejorar desde finales del miércoles hacia el jueves, cuando aumente la estabilidad atmosférica y disminuya la humedad. Esto limitará la actividad de lluvia a aguaceros aislados y de corta duración, principalmente en el interior y suroeste de Puerto Rico. En el resto de la isla y las Islas Vírgenes estadounidenses predominarán los cielos soleados o parcialmente nublados y las condiciones mayormente secas.

Por otro lado, continuará el riesgo de calor durante las horas de la tarde. Las temperaturas máximas fluctuarán entre los altos 80 y los bajos 90 grados Fahrenheit en las zonas costeras y urbanas, mientras que la sensación térmica podría alcanzar entre 102 y 107 grados.

Estas condiciones representan un riesgo limitado por calor, particularmente para las personas que trabajan al aire libre y las poblaciones vulnerables. Se recomienda mantenerse hidratado, tomar descansos en lugares frescos y limitar la exposición prolongada al sol.