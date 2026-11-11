El calor continúa.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS por sus siglas en inglés) informó en horas de la tarde del miércoles, 11 de noviembre, que se estableció un nuevo récord de calor para la zona de San Juan.

El termómetro llegó hasta los 93 grados Fahrenheit. Esto supera la marca anterior de 91 grados que estaba establecida desde 1974. Este es el segundo día corrido que se rompe el récord de calor en San Juan.

El martes, San Juan registró una temperatura máxima de 92 grados Fahrenheit, con lo que estableció una nueva marca para la fecha y superó el récord anterior de 91 grados, vigente desde 2019.