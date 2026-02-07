Tras un día de alivio con la salida del sol, la lluvia regresará otra vez este sábado.

De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan también augura más lluvia para mañana, domingo, debido al paso de un sistema frontal. Se espera que la zona más afectada sea el norte y este de Puerto Rico.

“Un frente fronterizo promoverá un flujo de viento del oeste al noroeste, lo que traerá un marcado aumento de humedad y lluvias más frecuentes desde esta tarde hasta el domingo”, especifica el informe del tiempo.

¿Qué se debe esperar?

“Durante la mañana, se espera tiempo variable con nubosidad y lluvias limitadas. Sin embargo, las condiciones del tiempo se deteriorarán desde esta tarde hasta la noche, debido a un aumento en la actividad de aguaceros por la llegada de una banda frontal. Aunque no se anticipan impactos en toda la isla, podrían ocurrir inundaciones urbanas localizadas y acumulación de agua en carreteras, principalmente en el norte y este de Puerto Rico”, detalló Meteorología.

El informe no precisa la cantidad de pulgadas de lluvia que se pudiesen registrarse.

Este sistema frontal es el segundo que afecta a Puerto Rico esta semana.

En cuanto a las condiciones marítimas, Meteorología llamó a los bañistas a alejarse de las playas en todo el litoral del océano Atlántico, desde el noroeste hasta el noreste, incluida la isla de Culebra.

“Corrientes marinas amenazantes a la vida son bien probables hoy y al menos hasta mediados de la próxima semana”, se alertó.

Estas condiciones se deben a que llegan pulsos de una marejada del noreste que afectan a la Isla. Las condiciones no parecen mejorar, pues se espera que otra marejada provoque “oleaje más fuerte y de largo periodo” hasta principios de la próxima semana.

Una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones estará en efecto desde las 6:00 p.m. de hoy hasta la noche del lunes, debido a oleaje de cuatro a siete pies y vientos de hasta 30 nudos.