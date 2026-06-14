El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió un aviso de bandera roja para sectores del sur y oeste de Puerto Rico, debido a condiciones propicias para la propagación de incendios forestales.

Según el informe especial de la agencia, en estas zonas se han observado condiciones peligrosas que aumentan la posibilidad de incendios forestales, incluyendo vientos frecuentes entre 20 y 30 millas por hora (mph), niveles de humedad relativa entre 40 y 50 por ciento y tierras extremadamente secas que favorecen la rápida propagación del fuego.

El aviso, que estará vigente hasta las 4:00 de la tarde, incluye municipios del oeste como Aguadilla, Rincón, Añasco y Mayagüez, entre otros, así como pueblos del sur como Ponce, Juana Díaz, Peñuelas, Santa Isabel y Guayama.

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La agencia también advirtió que los índices de calor superan los 100 grados Fahrenheit, lo que agrava aún más las condiciones de riesgo en la Isla.

🌡️💨🔥 Jun 14: Warm + Breezy + Dry = Fire Danger across PR & USVI. Stay hydrated 💧, seek shade ☀️, secure loose objects 💨, and avoid outdoor burning 🔥🚫. Report smoke or fire immediately. / Caluroso + Ventoso + Seco = ¡Peligro por incendios! #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/1MIuScupSc — NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 14, 2026

“Las altas temperaturas, las ráfagas de viento y las condiciones secas pueden aumentar el riesgo de incendios en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Se exhorta a residentes y visitantes a mantenerse hidratados, buscar sombra, asegurar objetos sueltos al aire libre y evitar las quemas o actividades que puedan generar chispas. Con pequeñas acciones, todos podemos ayudar a prevenir incendios y proteger a nuestras comunidades”, indica el informe.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales del SNM y a seguir las recomendaciones de las autoridades ante las condiciones de riesgo.