La humedad abundante continuará favoreciendo el desarrollo de aguaceros y tronadas durante la tarde de este martes en varios sectores de Puerto Rico, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió sobre el riesgo de inundaciones, deslizamientos de terreno y fuertes ráfagas de viento.

Según el pronóstico, la región permanecerá bajo la influencia de una masa de aire tropical húmeda, con valores de agua precipitable por encima del promedio para esta época del año.

Los vientos débiles del sur-sureste, con velocidades inferiores a los 10 nudos, contribuirán al desarrollo de aguaceros y tronadas durante la tarde, principalmente en el interior norte, el noroeste y el noreste de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

El SNM advirtió que las precipitaciones podrían provocar acumulación de agua en zonas urbanas, carreteras, pequeños riachuelos y quebradas. También existe la posibilidad de inundaciones repentinas aisladas.

La preocupación aumenta debido a que algunos sectores han recibido cerca de cuatro pulgadas de lluvia durante las pasadas 72 horas. Como consecuencia, los suelos podrían estar saturados o próximos a alcanzar ese nivel, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos de terreno, especialmente en áreas que han experimentado aguaceros frecuentes.

Asimismo, algunas de las lluvias más intensas podrían estar acompañadas de tronadas fuertes, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento.

En las Islas Vírgenes estadounidenses se esperan condiciones más tranquilas, aunque podrían registrarse aguaceros dispersos durante los próximos días.

Las condiciones comenzarán a mejorar el miércoles, cuando una masa de aire con menor contenido de humedad se desplace sobre la región. Los valores de agua precipitable bajarán de 1.8 pulgadas y los vientos cambiarán gradualmente hacia el sureste, aunque permanecerán débiles.

De ocurrir aguaceros y tronadas ese día, se concentrarían principalmente en el interior norte y el noroeste de Puerto Rico.

Por otro lado, el SNM señaló que la humedad disponible, los vientos débiles y las temperaturas en los niveles bajos de la atmósfera favorecerán condiciones calurosas. Por ello, las personas particularmente sensibles al calor podrían experimentar efectos adversos, especialmente si permanecen al aire libre sin acceso a lugares frescos o sin hidratarse adecuadamente.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las actualizaciones del pronóstico ante la posibilidad de inundaciones y otros efectos asociados con las lluvias.