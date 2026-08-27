El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que una perturbación en los vientos alisios traerá más humedad a la región, lo que favorecerá el desarrollo de aguaceros pasajeros y tronadas durante el día de hoy, jueves.

Según el informe diario de la agencia, los aguaceros y las tronadas se registrarán principalmente durante horas de la tarde, especialmente en sectores del interior y oeste de Puerto Rico.

“Lluvias localmente fuertes podrían causar acumulación de agua e inundaciones localizadas”, advirtió el SNM.

Aug/27

Dangerous heat remains the main hazard. More moisture will bring passing showers and isolated strong afternoon storms, mainly across interior/W-PR.



El calor peligroso sigue siendo la amenaza principal. Habrá aguaceros y tronadas fuertes aisladas esta tarde. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/Hue0Zrce4s — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 27, 2026

No obstante, pese al aumento en la actividad de aguaceros, los índices de calor peligrosos continúan siendo la principal preocupación, especialmente en zonas urbanas y costeras, donde podrían superar los 100 grados Fahrenheit. Por ello, el SNM emitió una advertencia de calor vigente entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m.

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Los municipios bajo la advertencia son: Toa Baja, Barceloneta, Juana Díaz, Florida, Aguadilla, Humacao, Loíza, Río Grande, Peñuelas, San Juan, Hatillo, Quebradillas, Aguada, Cabo Rojo, Guayama, Yauco, Añasco, Fajardo, Arecibo, Guánica, Naguabo, Guaynabo, Vega Alta, Toa Alta, Trujillo Alto, Yabucoa, Mayagüez, Moca, Culebra, Vega Baja, Bayamón, Carolina, Arroyo, Ceiba, Santa Isabel, Camuy, Dorado, Lajas, Manatí, Ponce, Salinas, Isabela, Canóvanas, Patillas, Luquillo, Rincón, Guayanilla, San Germán, Cataño, Hormigueros y Maunabo.

“Este nivel de calor afecta a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente a aquellas que no cuentan con sistemas de enfriamiento efectivos y/o una hidratación adecuada”, alertó el SNM.

La agencia recomendó evitar la exposición prolongada al exterior durante las horas de mayor calor, utilizar ropa clara y holgada y mantenerse bien hidratado.