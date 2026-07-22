El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de calor para 61 municipios de Puerto Rico debido a las altas temperaturas que se esperan este miércoles. No obstante, la agencia anticipó que durante la tarde también se registrarán aguaceros fuertes y tronadas en distintas zonas de la isla.

Según indicó el SNM en su informe diario, los índices de calor podrían alcanzar entre 100 y 110 grados Fahrenheit, principalmente en las zonas urbanas y costeras. La advertencia de calor estará en vigor de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde para los municipios de Isabela, Dorado, Rincón, Fajardo, Trujillo Alto, Cayey, Florida, Cabo Rojo, Hormigueros, Salinas, San Lorenzo, Aguadilla, Lajas, Vega Alta, Naguabo, Juncos, Peñuelas, Yauco, Culebra, Patillas, Ponce, Toa Alta, Toa Baja, Ceiba, Arecibo, Río Grande, Caguas, Carolina, Gurabo, Maunabo, Guaynabo, Quebradillas, Cidra, Guayama, Barceloneta, Camuy, San Juan, Yabucoa, Vieques, Canóvanas, Bayamón, Luquillo, Guánica, Moca y Juana Díaz.

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También estarán bajo advertencia de calor los municipios de Humacao, Cataño, Aguada, Arroyo, Loíza, Vega Baja, Mayagüez, Comerío, Las Piedras, Hatillo, Añasco, Aguas Buenas, Santa Isabel, San Germán, Manatí y Guayanilla.

“¡Manténgase hidratado y protéjase del sol!”, recomendó el SNM.

[July 22]



Heat Advisory (10 AM-4 PM) in effect for coastal/urban areas. Hydrate! Also, expect showers with an elevated flood risk.



Advertencia de Calor (10 AM-4 PM). ¡Hidrátese! Tambien, se esperan aguaceros con riesgo de inundación.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/OTHBCxk2yx — NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 22, 2026

La agencia agregó que durante la tarde se esperan aguaceros fuertes y tronadas, con posibilidad de inundaciones urbanas y en pequeños riachuelos, especialmente en el oeste de Puerto Rico.

“¡Maneje con cuidado!”, concluyó el SNM.