El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió para este sábado una advertencia de calor que aplica a 61 de los 78 municipios de Puerto Rico.

Según se describió en el informe de las condiciones del tiempo, habrá “calor peligroso y mala calidad del aire. El polvo del Sahara y las altas temperaturas provocarán mala calidad del aire y condiciones de calor peligrosas en Puerto Rico”.

28 Fotos Toma nota para que no sufras una emergencia.

Los pueblos bajo advertencia de calor son: Arroyo, Cayey, Ceiba, Guayama, Añasco, Hatillo, San Juan, Barceloneta, San Lorenzo, Moca, Loíza, Fajardo, Vega Baja, Quebradillas, Ponce, Rincón, Guánica, Naguabo, Isabela, Guaynabo, Yauco, Río Grande, Juncos, Manatí, Aguas Buenas, Luquillo, Lajas, Vieques, Dorado, Las Piedras, Arecibo, Salinas, Hormigueros, Camuy, Toa Baja, Humacao, Canóvanas, Peñuelas, Trujillo Alto, Toa Alta, Bayamón, Santa Isabel, Cidra, Florida, Carolina, Yabucoa, Aguada, Aguadilla, Caguas, Vega Alta, Culebra, Juana Díaz, Cataño, Comerío, Guayanilla, Gurabo, Mayagüez, Cabo Rojo, Maunabo, Patillas y San Germán.

PUBLICIDAD

Esta advertencia estará en vigor de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Gráfica publicada por el Servicio Nacional de Meteorología. ( Captura )

“Las temperaturas del aire estarán superiores a lo normal y la humedad disponible pueden provocar enfermedades relacionadas con el calor”, alertó Meteorología.

Específicamente, la agencia federal informó que “los índices de calor podrían alcanzar entre 100 y 111 grados Fahrenheit”.

Como recomendación a estas altas temperaturas que se prevén, Meteorología detalló que “manténgase hidratado. Limite actividades al aire libre y busque sombra. Las personas con condiciones respiratorias deben reducir la exposición prolongada al aire libre. Asegúrese de que las mascotas tengan acceso a agua y sombra. Manténgase informado y tome precauciones”.

Sobre el polvo del Sahara, se detalló que la cantidad de particulado en el aire es “moderado”.

Se detalló que el polvo del Sahara estará “afectando la calidad del aire y reduciendo la visibilidad, a la vez que aumenta el riesgo de problemas respiratorios para los grupos sensibles. Las concentraciones de polvo podrían disminuir brevemente el domingo a medida que una onda tropical atraviese la región, pero se espera que vuelvan a aumentar tras el paso de la onda y persistan hasta principios de la próxima semana”.

En cuanto a las condiciones marítimas, se registran corrientes marítimas moderadas para playas del norte y el sureste de Puerto Rico. Se recomienda a los bañistas ejercer precaución.

El oleaje estará entre tres a cinco pies.