El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que un patrón de tiempo más seco y estable continuará dominando las condiciones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes durante los próximos días, mientras el calor intenso seguirá siendo el principal riesgo para la población.

De acuerdo con los meteorólogos, la madrugada transcurrió con condiciones tranquilas en la región. Los vientos leves y variables, junto con cielos mayormente despejados, permitieron que las temperaturas descendieran hasta los medios 70 grados Fahrenheit en las zonas costeras y urbanas, mientras que en las áreas montañosas oscilaron entre los altos 60 y bajos 70 grados.

PUBLICIDAD

El SNM explicó que un sistema de alta presión sobre el Atlántico occidental continuará fortaleciéndose durante el período de corto plazo. Este patrón mantendrá vientos del este-sureste durante este jueves, antes de cambiar al este-noreste el viernes.

Al mismo tiempo, una masa de aire más seca continuará filtrándose sobre la región, lo que favorecerá un ambiente más estable hasta el sábado. Como resultado, las lluvias quedarán limitadas al patrón típico de la época del año.

Durante la madrugada y la mañana se esperan aguaceros pasajeros en las zonas expuestas al viento, mientras que en horas de la tarde podrían desarrollarse aguaceros aislados sobre el interior y el oeste de Puerto Rico debido al calentamiento diurno y los efectos locales. Sin embargo, el organismo indicó que el fortalecimiento de los vientos ayudará a mantener las lluvias en movimiento, por lo que las acumulaciones serán limitadas y el riesgo de inundaciones permanecerá bajo.

El mayor riesgo continuará siendo el calor. Según el SNM, los vientos del este-sureste favorecerán las temperaturas más altas sobre el norte, oeste y las zonas urbanas de Puerto Rico.

Se espera que las máximas alcancen los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit en las áreas costeras y urbanas, mientras que en la montaña permanecerán en los bajos 80 grados. En las Islas Vírgenes estadounidenses, las temperaturas máximas rondarán entre los altos 80 y cerca de 90 grados Fahrenheit.

Aunque el aire en niveles altos será más seco, el SNM advirtió que persistirá suficiente humedad cerca de la superficie para generar índices de calor peligrosos en las zonas costeras y urbanas.

Por esa razón, permanece en vigor una advertencia de calor para este jueves, y el Servicio Nacional de Meteorología indicó que podrían emitirse nuevas advertencias o avisos de calor para el viernes si las condiciones persisten.