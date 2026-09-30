Puerto Rico tendrá un miércoles con un patrón de lluvias más activo en varias zonas de la Isla, impulsado por el aumento en los vientos del este, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

De acuerdo con el SNM, el fortalecimiento de un sistema de alta presión sobre el Atlántico oriental provocará un aumento en el flujo de vientos, que serán de moderados a localmente fuertes durante el miércoles.

Este cambio favorecerá la llegada de aguaceros hacia las Islas Vírgenes, Vieques, Culebra y el área de El Yunque durante la mañana, por lo que se esperan condiciones más lluviosas principalmente en las aguas costeras del este y sectores del este de Puerto Rico.

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La actividad de lluvia podría extenderse hacia otras áreas durante el día. El cambio en la dirección del viento hará que las lluvias de la tarde se concentren principalmente en el oeste y el interior occidental de Puerto Rico.

El SNM explicó que, aunque las temperaturas en niveles medios de la atmósfera serán menos favorables para el desarrollo de tormentas fuertes, todavía habrá suficiente humedad para generar aguaceros y algunas tronadas, especialmente cuando se combinen con los efectos locales.

En las zonas donde se desarrollen lluvias más persistentes, existe un riesgo limitado de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, así como de acumulación de agua en carreteras y áreas con drenaje deficiente.

Menos calor que en días anteriores

El aumento en los vientos y las condiciones atmosféricas previstas también podrían provocar temperaturas más cercanas a los valores normales para esta época del año.

Por ello, se anticipan temperaturas ligeramente más bajas que las registradas durante los días recientes.

Aun así, el SNM indicó que el riesgo de calor permanecerá limitado durante los próximos días, aunque las personas sensibles a las altas temperaturas deben mantenerse atentas a las condiciones.

El patrón será similar el jueves, cuando se espera que los aguaceros se concentren principalmente en el interior occidental y el noroeste de Puerto Rico durante la tarde, en un ambiente con vientos del este-sureste de moderados a localmente fuertes.