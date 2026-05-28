Menos lluvia, cielos brumosos y más calor, acompañado de polvo del Sahara, es lo que se espera a partir de este jueves en la Isla, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Aunque podrían registrarse aguaceros aislados en horas de la tarde, particularmente en la zona central y oeste, la presencia de polvo y un ambiente más seco estaría limitando la formación de lluvias fuertes.

Imagen del Atlántico en la que se observa el polvo del Sahara desplazándose hacia la región del Caribe, el 28 de mayo de 2026. ( NOAA )

“No se pueden descartar tormentas eléctricas aisladas, pero el polvo del Sahara y la tendencia gradual a condiciones más secas deberían limitar la cobertura general y la intensidad de la actividad”, señaló Meteorología.

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Se prevé que el polvo sahariano afecte a Puerto Rico hasta al menos este fin de semana, indicó la agencia.

Además del polvo, los vientos del sureste favorecerían temperaturas más altas de lo normal, sobre todo en áreas urbanas y zonas de baja elevación.

Precaución para personas sensitivas

Las autoridades advierten que el polvo del Sahara puede afectar a personas con asma, alergias o condiciones respiratorias. Se recomienda: