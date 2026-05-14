Nota el editor: Esta historia forma parte de la serie Coge Calle por la Isla donde te presentamos los lugares turísticos en Puerto Rico que pocos conocen y que valen la pena ponerlos en calendario para visitarlos en algún momento.

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En Puerto Rico, siempre es verano. Pero, aunque el sol no da tregua sin importar el mes del año, el receso académico y el calor que intensifica entre mayo y julio hace que muchos busquen refrescarse de manera divertida, por lo que los parques acuáticos suelen ser el lugar ideal para pasar los días.

En este archipiélago tropical, no hay escasez de estos lugares. A continuación, algunos de los más atractivos:

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Las Cascadas Water Park, en Aguadilla

En Aguadilla, picaron adelante. El parque acuático Las Cascadas Water Park abrió “más temprano que nunca”, pues desde Semana Santa, que se celebró a finales de marzo, comenzó a recibir público. Aquellos que se den la vuelta podrán disfrutar de chorreras de agua, piscinas de olas y un río pasivo, además de degustar una oferta gastronómica, disfrutar de entretenimiento en vivo y tiendas en el área.

El parque está abierto los sábados y domingos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Estos son los detalles que debes saber:

El precio de entrada para personas de 13 años en adelante es de $25.11 y el de menores, entre 3 y 12 años, de $22.42. Personas de edad avanzada y residentes de Aguadilla tendrán un descuento en el valor del boleto, al mostrar una identificación válida.

Aquellos con discapacidades también recibirán un descuento al presentar su carnet correspondiente. El descuento solo aplica a boletos adquiridos en la boletería del parque.

Puedes comprar tus taquillas en el parque o a través de: https://boyants.com/entertainment/las-cascadas-water-park-232

Para cumpleaños y oferta de grupos debes llamar al 787-705-0998 o escribir a cascadaswaterpark@gmail.com

Surf N’ Fun Water Park, en San Germán

San Germán también tiene su parque acuático, con varias atracciones distintas; el Tropical Tsunami, o piscina de olas; Flow Rider, que simula las olas turbulentas del mar; y Adrenaline Slide, una chorrera que lanza a los visitantes en segundos hacia una piscina.

“Es perfecta para quienes disfrutan las atracciones rápidas y sin rodeos. Una experiencia intensa, corta y totalmente adictiva que muchos repiten una y otra vez”, detalló la página web del parque.

Para los competitivos, está el Boogie Race, la atracción ideal para retar a amistades en una carrera acuática usando “boogies” mientras bajan por una chorrera y los Crash Boats, que simulan los “bumper cars”.

La atracción Splash ‘N Fun es perfecta para toda la familia, pues es donde están los chorros de agua y está diseñada para diversión adecuada para todas las edades. El Lazy River también es apto para todas las edades. Es más relajante, ya que los visitantes se desplazan sobre inflables en un río de 1,230 pies de largo rodeado de arena de playa.

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El parque abrió a finales de marzo. Esto debes saber antes de llegar:

Abre los sábados y domingos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El precio de entrada para personas de 13 años en adelante es de $28.70 y el de menores, entre 3 y 12 años, de $26.91. Este precio no incluye Impuestos sobre Ventas y Uso (IVU).

Personas de edad avanzada y residentes de San Germán tendrán un descuento en el valor del boleto, al mostrar una identificación válida. Aquellos con discapacidades también recibirán un descuento al presentar su carnet correspondiente. El descuento solo aplica a boletos adquiridos en la boletería del parque.

Puedes comprar tus taquillas en el parque o a través de: https://boyants.com/experiences/surf-n-fun-waterpark-puerto-ricos-largest-water-park-122

Para cumpleaños y oferta de grupos debes llamar al 787-988-7754 o escribir a info@surfnfunwaterpark.com

Olimpia Water Park, en Salinas

El Albergue Olímpico no se limita a la preparación de atletas que representan dignamente a Puerto Rico, sino que también es un lugar para el disfrute de todos. En el Olimpia Water Park, hay cuatro parques recreativos. Dos de ellos son acuáticos: la Ola Marina, donde las familias pueden zambullirse en piscinas, una de olas, y Villa Enchumbá, que ofrece chorritos y chorreras.

Los parques secos son Piedra Chiquita, donde se puede practicar escalada de roca, y Campo Chico, donde los visitantes podrán poner a prueba sus destrezas de golf en el campo que tiene sobre 18 hoyos. El parque también cuenta con gazebos para alquiler y concesionarios y el Museo Olímpico, que exhibe la gloria que han cosechado nuestros atletas.

El parque estará abierto los días 23, 24, 30 y 31 de mayo y, a partir del 2 de junio, de martes a domingo:

El precio de entrada para personas entre 12 y 59 años es de $25, mientras que para niños entre 4 y 11 años es de $19.99.

Menores de 4 años y adultos mayores de 75 años pueden acceder gratis.

Las personas entre 60 y 75 años o con discapacidades pueden entrar por $12.50. Para aprovechar este descuento, tienes que adquirir el boleto en el parque y presentar identificación y carnet, respectivamente.

Si los vecinos de Salinas, Guayama, Santa Isabel, Aibonito, Coamo, Cayey y Arroyo presentan evidencia de residencia, pueden acceder al parque por $17.99. Los veteranos también pueden acceder a este descuento al presentar su identificación militar.

Puedes adquirir una taquilla para entradas ilimitadas durante la temporada por $89.99.

Puedes comprar tus taquillas en el parque o a través de olimpiawaterpark.com, donde también puedes planificar eventos para cumpleaños y adquirir ofertas de grupos. También puedes llamar al (787) 824-2200 o escribir a ventas@albergueolimpico.page

Parque Acuático Rafael Pérez Santaliz, en Quebradillas

La Ciudad Pirata también tiene su parque acuático. En el lugar, los visitantes pueden disfrutar del gran chapuzón del cubo de agua, así como un área de chorros y un barco pirata interactivo.

Desde el 13 de mayo, el parque estará abierto de miércoles a domingo, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

El precio para niños entre 1 y 10 años es de $10 y de 11 en adelante de $12. Para personas mayores de 62 años es de $10.

El precio para alquilar un gazebo es de $80.

Para más información puedes comunicarte al 939-642-9425 o escribir a empresasmunicipal@quebradillas.pr.gov

Piscina de Olas, en Añasco

¿Quieres las olas del mar sin ir a la playa? La Ciudad del Hojaldre te resuelve. La Piscina de Olas estará abierta a partir del 23 de mayo para darle una segunda opción a los amantes del mar.

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Para visitar, debes monitorear las redes sociales para el anuncio oficial, pues una vez se lance, estará abierta de miércoles a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Mientras tanto, toda persona mayor de 13 años puede acceder por $8 y los menores entre 3 y 12 años por $5. La entrada es gratis para niños de 0 a 2 años.

Para más información, puedes llamar al 787-826-6088.

Parque Acuático Media Luna, en Comerío

No tienes que hospedarte en el Hotel Media Luna para disfrutar del Parque Acuático. Desde el fin de semana del 25 de abril, el parque opera los sábados y domingos en turnos fijos de dos horas, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Incluye una piscina semiolímpica, chorritos y una piscina para niños, así como go-karts y áreas de comida.

El costo por persona por turno es de $5.