El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de calor por segundo día consecutivo para decenas de municipios costeros de Puerto Rico, ante condiciones que podrían elevar los índices de calor a niveles peligrosos durante este lunes.

Según informó la agencia en su boletín diario, la advertencia permanecerá en vigor desde la mañana hasta las 5:00 p.m., período en el que los índices de calor podrían alcanzar los 108 grados Fahrenheit (°F).

Estos son los municipios bajo advertencia: San Juan, Mayagüez, Culebra, Vieques, Patillas, Peñuelas, San Germán, Yauco, Juana Díaz, Guayama, Yabucoa, Hatillo, Añasco, Luquillo, Ceiba, Dorado, Vega Alta, Río Grande, Canóvanas, Moca, Guayanilla, Trujillo Alto, Loíza, Arroyo, Lajas, Hormigueros, Toa Alta, Fajardo, Guaynabo, Rincón, Guánica, Camuy, Manatí, Carolina, Naguabo, Arecibo, Ponce, Isabela, Quebradillas, Aguadilla, Toa Baja, Florida, Salinas, Santa Isabel, Cabo Rojo, Vega Baja, Maunabo, Aguada, Cataño, Barceloneta, Humacao y Bayamón.

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“Beba abundantes líquidos, permanezca en lugares con aire acondicionado, evite la exposición directa al sol y verifique el bienestar de familiares y vecinos”, recomendó el SNM.

Este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles a las altas temperaturas, especialmente a quienes no cuentan con acceso adecuado a sistemas de enfriamiento o no mantienen una hidratación suficiente. Entre los grupos de mayor riesgo figuran los adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades físicas o laborales al aire libre.

Para reducir el riesgo de agotamiento por calor o golpe de calor, las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar ropa ligera y de colores claros, y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible.

Asimismo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés) recomienda a laspersonas que trabajan al aire libre tomar descansos frecuentesen áreas con sombra o con aire acondicionado, especialmente durante las horas de más calor, para disminuir el riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con las altas temperaturas.