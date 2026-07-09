El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las altas temperaturas previstas para hoy, jueves, mantienen una advertencia de calor para 59 municipios de Puerto Rico.

Según el informe diario de la agencia, la advertencia estará vigente de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, período en el que se esperan índices de calor de entre 102 y 111 grados Fahrenheit.

Los municipios bajo la advertencia de calor son: Caguas, Añasco, Humacao, Las Piedras, Santa Isabel, Hatillo, Carolina, Ceiba, Guayama, Camuy, Gurabo, San Germán, Guayanilla, Cayey, Moca, San Lorenzo, Juana Díaz, Toa Baja, Cataño, Aguas Buenas, Guaynabo, Rincón, Lajas, Vega Baja, Yabucoa, Canóvanas, Loíza, Isabela, Río Grande, Naguabo, Fajardo, Barceloneta, Manatí, Toa Alta, Guánica, Ponce, Aguadilla, Juncos, Arecibo, Bayamón, Dorado, Peñuelas, Luquillo, Cabo Rojo, Mayagüez, San Juan, Quebradillas, Aguada, Comerío, Florida, Vega Alta, Maunabo, Hormigueros, Arroyo, Trujillo Alto, Cidra, Yauco, Patillas y Salinas.

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Heat Advisory | Advertencia de Calor



Until | Hasta: 5:00 PM AST Thu, Jul 9#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/fQxtem5QTx — NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 9, 2026

Además, el SNM advirtió que las altas temperaturas también elevan el riesgo de incendios, por lo que todos los municipios de la costa sur y parte del este de Puerto Rico permanecen bajo condiciones favorables para la rápida propagación de fuegos.

Fire Danger Statement | Comunicado de Peligro de Incendios



Until | Hasta: 4:00 PM AST Thu, Jul 9



Use extra caution with fire. | Tenga precaución con fuego.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/w71FcsGUBo — NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 9, 2026

Este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles a las altas temperaturas, especialmente a quienes no cuentan con acceso adecuado a sistemas de enfriamiento o no mantienen una hidratación suficiente. Entre los grupos de mayor riesgo figuran los adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades físicas o laborales al aire libre.

“Manténgase hidratado, limite las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor y busque lugares con aire acondicionado siempre que sea posible”, recomendó el SNM.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés), por su parte, recomienda a las personas que trabajan al aire libre tomar descansos frecuentes en áreas con sombra o con aire acondicionado, especialmente durante las horas de más calor, para disminuir el riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con las altas temperaturas.