Las primeras lluvias asociadas a los remanentes de la tormenta tropical Dolly, ahora degradada a onda tropical, comenzaron a sentirse durante la mañana de hoy en varias zonas de Puerto Rico.

Según el informe del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), los remanentes de lo que era Dolly provocarán condiciones inestables durante el día, con lluvias, tormentas eléctricas, algunas ráfagas de viento y posibles inundaciones.

Las primeras lluvias ya se registran en las islas municipio de Vieques y Culebra, así como en pueblos de la zona este de Puerto Rico, entre ellos Fajardo y Ceiba.

El SNM advirtió que las lluvias, que comenzarán a sentirse en otros pueblos y zonas de la Isla a medida que avance la mañana, podrían provocar inundaciones urbanas y de riachuelos, además de tormentas eléctricas con rayos frecuentes. También podrían registrarse ráfagas de viento de entre 20 y 25 millas por hora (mph).

PUBLICIDAD

“Ráfagas fuertes pueden desplazar objetos sueltos y dañar artículos que no estén asegurados”, advirtió la agencia.

📅 Aug 30, 2026



⚠️ IMPACTS BRIEFING | RESUMEN DE IMPACTOS



Unsettled weather today due to a strong tropical wave | Tiempo inestable hoy debido a onda tropical fuerte



ℹ️ https://t.co/nfXULWaf7E#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/QAf3vaLqPF — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 30, 2026

El SNM también advirtió sobre un riesgo alto de corrientes marinas, con olas rompientes que podrían alcanzar los 9 pies, particularmente en las playas del norte y este de Puerto Rico.

“Las corrientes marinas son canales de agua potentes que fluyen rápidamente alejándose de la costa. Se forman con mayor frecuencia en áreas bajas o donde hay rupturas en los bancos de arena, así como cerca de estructuras como espigones, rompeolas y muelles. Siga las recomendaciones de los salvavidas y preste atención a las banderas, señales y avisos colocados en las playas”, recomendó la agencia.

📅 Aug 30, 2026



In effect | En efecto:

🌊⚠️ Small Craft Advisory | Advertencia para Embarcaciones Pequeñas

🌊⚠️ Rip Current Statement | Comunicado de Corrientes Marinas



📌Stay out of the water and follow the alert guidance.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/B6qufUjG5U — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 30, 2026

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los informes del SNM durante el día, mientras los remanentes de lo que era la tormenta tropical Dolly continúan acercándose a Puerto Rico.