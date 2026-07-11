Un riesgo de calor limitado, que provocaría que la temperatura se hiciera sentir de hasta los 108 grados Fahrenheit, se registrará este sábado.

El informe emitido por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan especifica que se registrarán “índices de calor relativamente más altos en áreas aisladas por un periodo de dos a tres horas durante la tarde. Este nivel afecta principalmente a personas extremadamente sensibles al calor, especialmente si están al aire libre sin hidratación o ventilación adecuada. ¡Protégete tomando mucha agua, buscando la sombra y vistiendo ropa ligera!"

El horario en el que se sentiría más calor sería entre 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

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Meteorología explicó que las zonas que sentirían el mayor efecto de las temperaturas serían el área metropolitana de San Juan y en los municipios costeros del oeste situados entre Añasco y Aguada.

“Dado que estos valores máximos de calor (106-108 grados) serán muy localizados, no se emitirá un aviso de calor para hoy. Sin embargo, se insta a los residentes a mantenerse hidratados, evitar actividades extenuantes al aire libre y tomar descansos a la sombra cuando trabajen en exteriores”, reiteró el SNM en su informe.

Estas condiciones calurosas vienen acompañadas de particulado de polvo del desierto del Sahara, lo cual afecta a personas con problemas pulmonares y alérgicos.

“Las concentraciones de polvo del Sahara (de moderadas a altas) provocarán cielos brumosos, una reducción en la calidad del aire y una actividad de chubascos limitada”, se alertó.

De llover, los chubazcos se concentrarían en el oeste e interior de la Isla para horas de la tarde, según detalló Meteorología.

“Entre el domingo y el lunes, se espera que una onda tropical incremente la humedad en la región, elevando la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas”, se adelantó en el informe.

Para hoy también hay “condiciones de riesgo de incendio de nivel elevado a crítico, debido a la sequedad del suelo, la baja humedad relativa y la presencia de viento”.

Es recomendable que las personas no tiren botellas de cristal ni colillas de cigarrillo en pastos secos, debido a que pueden generar incendios.

En cuanto a las condiciones marítimas, se informó que hay un riesgo moderado de corrientes marinas para toda la Isla.

“Son posibles corrientes marinas peligrosas, especialmente cerca de muelles, espigones, arrecifes y bancos de arena. Nada cerca de un salvavidas y actúa con precaución”, detalló el SNM en su informe.