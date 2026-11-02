El calor intenso, los aguaceros pasajeros y el desarrollo de tronadas en sectores del interior y oeste de Puerto Rico dominarán las condiciones del tiempo este lunes, mientras el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) mantiene la atención sobre el riesgo de inundaciones y las corrientes marinas peligrosas en varias playas de la isla.

De acuerdo con el pronóstico del SNM, durante las primeras horas del lunes se esperan aguaceros pasajeros sobre las Islas Vírgenes estadounidenses y el este de Puerto Rico. Estas precipitaciones podrían provocar acumulación de agua en las carreteras y áreas con problemas de drenaje.

Sin embargo, las condiciones más calurosas serán uno de los principales factores meteorológicos durante el comienzo de la semana. Los índices de calor podrían superar los 100 grados Fahrenheit en zonas urbanas y áreas de menor elevación de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

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Ante estas condiciones, el SNM recomendó mantenerse hidratado y tomar precauciones para evitar enfermedades relacionadas con el calor.

Tronadas en el interior y oeste

La combinación del calentamiento diurno, la humedad disponible y la convergencia de las brisas marinas favorecerá el desarrollo de aguaceros y tronadas durante la tarde, particularmente sobre el interior y oeste de Puerto Rico.

El contenido de humedad en la atmósfera se mantendrá elevado. Esta condición podría favorecer lluvias fuertes capaces de provocar inundaciones urbanas y en riachuelos.

El patrón continuará hasta las primeras horas del martes, aunque la entrada de aire más seco en los niveles medios de la atmósfera limitará parcialmente el desarrollo de actividad convectiva. Los efectos locales y el calentamiento diurno mantendrán la posibilidad de aguaceros y tronadas principalmente sobre el oeste y noroeste de Puerto Rico.

El SNM advirtió que el riesgo de inundaciones permanecerá elevado en esas regiones durante ambos días. En el resto de la isla predominarán los aguaceros pasajeros asociados con los vientos alisios.

Además, un cambio en la dirección del viento hacia el sureste favorecerá temperaturas más altas de lo normal. Las condiciones podrían alcanzar criterios para una advertencia de calor, particularmente el martes.

Corrientes marinas

En las aguas regionales, se esperan vientos moderados del este y un aumento gradual en el oleaje, con alturas de entre tres y cinco pies y ocasionalmente hasta seis pies durante el lunes y martes.

La combinación de aguaceros y tronadas también podría producir ráfagas de viento y condiciones marítimas localmente más peligrosas. Por esta razón, el SNM recomendó a los operadores de embarcaciones pequeñas ejercer precaución.

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A partir del miércoles, se anticipa que un sistema de baja presión sobre el Atlántico occidental debilite el gradiente de presión y los vientos locales. Esto favorecería vientos leves a moderados del sur-suroeste.

En cuanto a las playas, permanece un riesgo moderado de corrientes marinas en las costas del norte y este de Puerto Rico, así como en Culebra y las Islas Vírgenes estadounidenses. El riesgo es bajo en el resto de las playas.

El SNM advirtió que estas corrientes pueden representar un peligro mortal, incluso cuando el riesgo general se clasifica como moderado. Además, anticipó que el riesgo podría extenderse el lunes a las playas del noroeste de Puerto Rico y Vieques debido al fortalecimiento de los vientos.

Los bañistas también deben permanecer atentos a los cambios en las condiciones del tiempo, pues se esperan aguaceros y tronadas durante los próximos días, especialmente en las costas del oeste y noroeste, sin descartar el área metropolitana de San Juan y las Islas Vírgenes.

El SNM exhortó a las personas que visiten las playas a buscar refugio inmediatamente al escuchar truenos, ya que las tormentas podrían producir lluvias fuertes y ráfagas de viento.