El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios del oeste de Puerto Rico, donde se registran fuertes lluvias y tormentas eléctricas.

Según el boletín especial de la agencia, Isabela, Aguadilla, Moca, Aguada, Quebradillas y San Sebastián están bajo advertencia de inundaciones hasta las 3:00 p.m. Anteriormente, el SNM también había emitido un boletín especial por tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora (mph) para esa misma zona.

⚠️AGUADA, AGUADILLA, ISABELA, MOCA, QUEBRADILLAS & SAN SEBASTIAN⚠️



Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones



Until | Hasta: 3:00 PM AST August 19, 2026#PRwx pic.twitter.com/y0nrrne6EL — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 19, 2026

Las lluvias registradas hoy habían sido anticipadas desde ayer por el SNM, que informó sobre el paso por Puerto Rico de una onda tropical que anteriormente había sido clasificada como un Invest, pero que no llegó a desarrollarse como un sistema ciclónico.

El SNM recomendó a los conductores ejercer precaución en las carreteras y evitar transitar por zonas inundadas.

“Nunca conduza ni camine por agua inundada. De la vuelta y use otra ruta”, cerró diciendo el SNM.