Puerto Rico tendrá un martes con condiciones del tiempo relativamente estables y aunque se esperan aguaceros pasajeros durante la mañana en sectores del este y el norte de la isla, seguidos de actividad de lluvia en el interior y oeste durante la tarde, el calor seguirá siendo la orden del día, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Los meteorólogos indicaron que la humedad continuará fluctuando sobre la región debido al paso de parchos de aire más seco y húmedo, mientras predominará un flujo de vientos del este.

Los modelos meteorológicos GFS y ECMWF anticipan una reducción temporera en los niveles de humedad durante algunas horas del día. Sin embargo, se espera que la humedad vuelva a aumentar más adelante.

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Durante las horas de la mañana, podrían registrarse aguaceros pasajeros en sectores del este y las zonas expuestas a los vientos alisios. En horas de la tarde, el calentamiento diurno y la convergencia de las brisas favorecerán el desarrollo de aguaceros en el interior y oeste de Puerto Rico.

No obstante, el SNM señaló que no se anticipa actividad significativa de lluvia de manera generalizada debido a que la atmósfera permanecerá relativamente estable. Las temperaturas cálidas en los niveles medios de la atmósfera y la poca variación de temperatura con la altura limitarán el desarrollo vertical de las nubes y la formación de tormentas más fuertes.

Las temperaturas continuarán por encima de los valores normales para esta época del año, particularmente en las zonas costeras y urbanas, por lo que se espera otra tarde calurosa.