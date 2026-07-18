San Juan registró este viernes un nuevo récord de temperatura máxima al alcanzar los 91 grados Fahrenheit, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

De acuerdo con la agencia meteorológica, la temperatura máxima registrada en la capital empatò el récord anterior de 91 °F, establecido en los años 1970, 1981, 2002, 2005 y 2024.

El SNM destacó el dato como parte del monitoreo de las condiciones calurosas que han afectado a Puerto Rico durante los últimos días, en medio de una combinación de altas temperaturas, humedad y periodos de polvo del Sahara que pueden aumentar la sensación térmica.

Las autoridades meteorológicas continúan recomendando a la ciudadanía mantenerse hidratada, limitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones adicionales, especialmente las personas más vulnerables al calor.

El récord registrado en San Juan se suma a una temporada de temperaturas elevadas en la Isla, donde el calor continúa siendo uno de los principales factores a vigilar durante el verano.