La frecuencia de los aguaceros aumentará durante la madrugada y la mañana del viernes en Puerto Rico, particularmente en la zona este, debido al acercamiento de una perturbación atmosférica desde el este, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según el pronóstico, las condiciones lluviosas podrían persistir durante gran parte del día en el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, lo que aumentaría el potencial de inundaciones debido a las lluvias registradas previamente en esas zonas.

Aunque se anticipa un incremento en la humedad en los niveles bajos y medios de la atmósfera, las condiciones más secas en los niveles superiores y la presencia de una zona de alta presión en niveles medios favorecerán una atmósfera relativamente estable.

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A medida que la perturbación se desplace sobre la región, los vientos cambiarán gradualmente del este al este-noreste. Este patrón favorecerá que los aguaceros y las tronadas se concentren principalmente en el oeste y suroeste de Puerto Rico durante la tarde.

El SNM indicó que, aunque las acumulaciones adicionales de lluvia podrían aumentar el potencial de inundaciones, se espera que estas sean de carácter menor y localizado.

Calor y condiciones para el fin de semana

Para el sábado se esperan condiciones similares, con aguaceros y actividad de lluvia durante la tarde en el oeste de Puerto Rico, impulsados por la humedad que permanecerá en la región y los efectos locales.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente durante la noche, cuando una masa de aire más seca limite el desarrollo de aguaceros.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán dentro de los valores habituales para esta época del año. No obstante, la presencia de una zona de alta presión podría provocar índices de calor de hasta 100 grados Fahrenheit en sectores urbanos y zonas bajas.

Ante estas condiciones, el SNM recomendó mantenerse hidratado y tomar descansos frecuentes para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

Condiciones marítimas y riesgo de corrientes marinas

En el panorama marítimo, los vientos moderados a localmente fuertes del este y el oleaje residual del noreste mantendrán condiciones picadas a localmente peligrosas en las aguas de la región.

El SNM exhortó a las embarcaciones pequeñas a ejercer precaución, particularmente en las aguas mar afuera del Atlántico y los pasajes locales.

Las condiciones podrían tornarse peligrosas para las embarcaciones pequeñas el sábado, con la llegada de otro oleaje del noreste. Se anticipa una mejoría gradual para el domingo.

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Además, las tronadas aisladas podrían generar ráfagas de viento y actividad eléctrica en las aguas del oeste durante las tardes, con posibilidad de actividad adicional en las aguas del este el viernes.

En las playas, prevalecerá un riesgo moderado de corrientes marinas en la mayoría de las costas durante el viernes. Sin embargo, para el sábado se anticipa un riesgo alto de corrientes marinas que podrían poner en peligro la vida en las playas del norte y este de Puerto Rico.

El riesgo será bajo en las costas del oeste, suroeste y centro-sur de la isla hasta el viernes.

Por otro lado, las mareas más altas de lo normal podrían provocar inundaciones costeras menores, reducir el espacio disponible en las playas y dificultar el acceso a sectores costeros vulnerables durante la pleamar.

El SNM exhortó a los bañistas a nadar cerca de salvavidas, mantenerse atentos a los cambios en las condiciones del mar y respetar los cierres o restricciones que establezcan las autoridades.

Las tronadas vespertinas también podrían representar riesgos adicionales por rayos y ráfagas de viento en algunas zonas costeras.