Las condiciones del tiempo estarán mayormente tranquilas este martes, aunque algunos aguaceros podrían desarrollarse durante la tarde, principalmente sobre el oeste de Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Según el pronóstico del SNM, se esperan condiciones mayormente soleadas a parcialmente nubladas, con una cantidad limitada de humedad disponible en la región. La presencia de un sistema de alta presión en los niveles bajos y medios de la atmósfera continuará dominando el patrón del tiempo durante los próximos días.

Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, las condiciones serán generalmente favorables para actividades al aire libre. Sin embargo, el calentamiento diurno y los efectos locales podrían provocar el desarrollo de aguaceros y algunas tronadas en sectores del oeste de Puerto Rico durante la tarde.

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El SNM mantiene un riesgo limitado de inundaciones cada tarde en el oeste debido a la posibilidad de que algunos aguaceros produzcan acumulaciones de lluvia localmente significativas.

Mientras tanto, los vientos aumentarán gradualmente durante los próximos días, aunque se mantendrán relativamente ligeros durante buena parte del martes.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descanso de los productos relacionados con el calor, ya que solamente algunas áreas podrían alcanzar brevemente índices de calor cercanos a los criterios para un aviso.

No obstante, el SNM recomendó que las personas que permanezcan durante períodos prolongados al aire libre continúen hidratándose y tomando descansos, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Cambio en el patrón del tiempo

Las condiciones comenzarán a cambiar hacia finales del jueves, cuando una vaguada en los niveles altos y una perturbación en superficie se acerquen a la región.

Esto permitirá que aumente gradualmente la humedad y, con ella, la actividad de aguaceros.

La primera mitad del jueves todavía presentaría condiciones favorables para actividades al aire libre, pero se espera un incremento de la nubosidad y de los aguaceros durante la tarde.

El SNM anticipa que este cambio dará paso a un patrón ligeramente más lluvioso que podría extenderse más allá del periodo de pronóstico a corto plazo.

Por ello, las personas con actividades planificadas para finales del jueves y los días siguientes deberán estar pendientes a las próximas actualizaciones del pronóstico.